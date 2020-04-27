 

МЧС предложило ужесточить наказания за нарушение пожарной безопасности

27.04.2020, 16:30, Новости дня

Необходимо ужесточить ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В целом предлагается рассмотреть вопрос о повышении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее значительное распространение огня, значительный ущерб или, тем более, гибель людей», – цитирует РИА «Новости» Зиничева.

Зиничев отметил, что предложения по ужесточению ответственности ведомство планирует направить президенту России. Кроме того, к этой работе предполагается привлечь МВД и Росгвардию.

Глава ведомства уточнил, что в текущем году более 12,5 тыс. человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, связанных с поджогом травы. 

«За нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено более 12,5 тыс. граждан, 167 юридических лиц, 1,5 тыс. должностных лиц, 366 органов местного самоуправления», – сказал он.

Вместе с тем Зиничев отметил, что площадь пожаров в Красноярском крае увеличилась в 10 раз по сравнению с 2019 годом. 

«По состоянию на 27 апреля, в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года», – сказал глава МЧС.

По его словам, в прошлом году площадь составила две тысячи гектаров, в этом году – 20 тыс гектаров. 

Ранее глава Рослесхоза Сергей Аноприенко сообщил, что наиболее сложная ситуация с лесными пожарами складывается в Забайкалье, Бурятии, Иркутской области, Хакасии и Красноярском крае. 

Накануне президент заявил, что в настоящее время все усилия сосредоточены на борьбе с коронавирусом, но это не должно ослаблять внимание к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей, в том числе паводкам и пожарам.



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