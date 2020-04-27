Процессор «Байкал-М» превзошел по функционалу чипы Intel

27.04.2020, 16:30, Разное

Сотрудники лаборатории Zoom.Cnews в рамках большого эксперимента сопоставили новый российский процессор «Байкал-М» с аналогом компании Intel. Результат продемонстрировал, что отечественный продукт лучше зарубежной версии.

Исследование российских экспертов показало, что процессор «Байкал-М» превосходит чипсет Intel сразу по нескольким факторам. В частности, он лучше таких моделей, как Atom E3940 и Core i3 7300T. При этом прошедшее тестирование продемонстрировало и некоторые минусы отечественного технологического изобретения. Например, «Байкал-М» оказался хуже конкурентов при взаимодействии с языком jаvascript, отставал от Intel по производительности с SQLite, Pithon и PHP. Невзирая на это, отечественный чип оказался лучше по испытанию «графики», программированию с архиватором 7-Zip и циклам скорости обработки числа с «плавающей» точкой.

Новинку разработали инженеры компании «Байкал Электроникс», которая занимается созданием и проектированием деталей для вычислительной техники для дома и производств. Оснащенный восемью ядрами ARM Cortex-A57 и «графикой» Mali-T628 «Байкал-М» должен попасть в серию до завершения нынешнего года. Проект хорошо подходит для использования в микросерверах, персональных компьютерах, структурах промышленной инженерии и мультимедийных установках, передает «ПолитЭксперт».