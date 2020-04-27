Xiaomi уже опрашивает пользователей о желаемых функциях в MIUI 13

27.04.2020, 16:30, Разное

Китайская корпорация Xiaomi анонсировала 27 апреля новую версию фирменной оболочки MIUI 12. Ее релиз состоится через два месяца, а сейчас разработчики уже интересуются у пользователей, какой сделать 13-ю модификацию прошивки.

В своем официальном сообществе сотрудники Xiaomi запустили опрос среди китайских потребителей касательно опций фирменной прошивки MIUI 13, которая выйдет не ранее следующего года. В грядущей оболочке появятся разделы: путешествия, здоровье, съемка и фото, аккумулятор и питание, офис и продуктивность, анимация, дети и образование, внешний вид, коммуникация, обработка голоса, социальные медиа, музыка и звук, шопинг и многое другое.

Официальная презентация MIUI 12 пройдет в три этапа. В конце первого летнего месяца станет доступной стабильная версия для мобильных девайсов первой волны. На вечер 27 апреля запланирован закрытый бета-тест прошивки среди китайских юзеров.

Чуть ранее стало известно о регистрации компанией Xiaomi всех желающих заняться испытанием 12-й версии MIUI до премьеры.Первыми новинку оценят владельцы смартфонов Redmi K30, Redmi Note 7 Pro, Redmi K20 и ряд других моделей. Китайский бренд также выпустил 27 апреля и гаджет Mi 10 Youth Edition.