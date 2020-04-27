Кадыров дал поручение о поэтапном снятии ограничительных мер

27.04.2020, 16:30, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поручил рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.

«В ходе заседания поручил дорогому брату, руководителю оперштаба Магомеду Даудову рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер. Если позволяет эпидемиологическая обстановка, можно постепенно открывать мелкие субъекты бизнеса – маленькие магазины, техстанции, заправки, в которых задействовано минимальное количество персонала», – написал Кадыров в своем Instagram.

Он также подчеркнул, что ограничительные меры, введенные в Чечне, полностью оправдывают себя.

«Появилась небольшая положительная динамика – понизилась агрессивность вируса, 62% зараженных бессимптомно переносят заболевание. Это не может не радовать», – написал он.

По словам Кадырова, в регионе 409 инфицированных коронавирусом, 23 человека выписаны из больниц, семеро подключены к аппаратам ИВЛ.

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Дорогие друзья! На очередном заседании Оперативного штаба по борьбе с COVID-19 обсудил вопросы эпидемиологической и экономической ситуации в ЧР, заслушал доклады ответственных лиц. Проведённый анализ показал, что ограничительные меры, введённые в ЧР в связи с пандемией, полностью оправдывают себя. Ситуация под контролем! Появилась небольшая положительная динамика – понизилась агрессивность вируса, 62 процента заражённых бессимптомно переносят заболевание. Это не может не радовать! К сожалению, за истекшие сутки количество инфицированных увеличилось на 22 человека и составило 409 больных. Выписано из больниц 23 человека, а семь человек подключены к аппаратам ИВЛ, ещё 106 аппаратов имеются в резерве. С конца марта на номера Горячей линии поступило 41 тыс. звонков. Под наблюдением врачей находятся 2075 жителей ЧР. На карантине пребывают 16 202 человека, приехавшие в республику из эпидемиологически неблагополучных стран и регионов. За весь период 23 992 жителя ЧР уже снято с карантина.Активно оказывается помощь занимающимся собственным хозяйством. Около 100 тысяч частных подворий вспахано, их хозяевам предоставляются семена культур для посева. Осуществляется господдержка организациям, пострадавшим от пандемии. Принимаются заявки на налоговые льготы и отсрочку, зарплатные кредиты.Уровень безработицы в связи с кризисом повысился до 9,4 процента. Вынужденно оказавшиеся без работы жители ЧР могут оформить пособие по безработице, позвонив по телефону, идти никуда им не надо.В ходе заседания поручил дорогому БРАТУ, руководителю Оперштаба Магомеду Даудову @lord_095 рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер. Если позволяет эпидемиологическая обстановка, можно постепенно открывать мелкие субъекты бизнеса – маленькие магазины, техстанции, заправки, в которых задействовано минимальное количество персонала. Заняться вопросом упрощённого получения документов при оформлении мер господдержки для жителей республики поручил Председателю Правительства ЧР Муслиму Хучиеву @khuchiev_mm. Я в очередной раз призываю всех соблюдать режим карантина и самоизоляции. Берегите себя и своих родных! #Кадыров #Россия #ЧР #Коронавирус #Оперштаб

Публикация от Kadyrov_95 (@kadyrov._95) 27 Апр 2020 в 6:10 PDT

Отметим, что еще неделю назад Кадыров, получив просьбу разрешить работу парикмахерских, побрился наголо и призвал других мужчин последовать его примеру, оставив салоны красоты и парикмахерские закрытыми из-за коронавируса.

После этого блогеры и известные люди присоединились к флешмобу, запущенному главой Чечни.