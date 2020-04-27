 

Чистый воздух лишит россиян самого теплого года в истории

27.04.2020, 16:16, Новости дня

Пандемия коронавируса, скорее всего, повлияет на температурный режим, в связи с чем прогнозы научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда могут не оправдаться, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Вильфанд заявил, что на 99 % уверен в том, что 2020 год по итогам окажется одним из самых теплых в истории. Данные перемены в погоде он связывает с глобальным потеплением и устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.

«Ситуация с распространением коронавируса повлияет на погоду, в связи с этим глобальный рост температуры заметно уменьшится, потому что нужно понимать, что даже за этот месяц выбросы в атмосферу заметно сократились на 500 млн тонн СО2. Атмосфера лишилась своего рода парниковой пленки. Воздух (в крупнейших мегаполисах мира) стал чище на 60 %. Экологическая обстановка в Москве улучшилась в 10 раз», – говорит Тишковец.

Синоптик отмечает, что ранее Гидрометцентр всегда заявлял, что долгосрочных прогнозов не существует, а тем более с уверенностью в 99%. Даже у сезонных – 60 % оправданности. «На дворе апрель, впереди еще 8 месяцев, поэтому утверждать с такой высокой долей вероятности, что этот год войдет в тройку самых теплых, лично я бы не стал», – подытожил Тишковец.

Ранее Тишковец говорил, что в центральной части РФ ожидается «малиновое лето» с достаточно комфортной температурой на 1 – 2 градуса выше нормы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Badische Zeitung – коронавирус сорвал «вечеринку» на 25-летие Шенгена

27.03 / В Узбекистане первая смерть пациента с коронавирусом: 72-летняя женщина заразилась от дочери

05.04 / В Ужгороде коронавирусной инфекцией заболела семья священнослужителя

20.04 / Трамп предложил Ирану «тысячи аппаратов ИВЛ» в обмен на новую сделку

12.04 / “Мы вместе” в Большом: мечту всех зрителей исполнили онлайн

12.04 / Россия преодолела имбирный кризис

31.03 / У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

10.04 / В Черновицкой области на выходных закроют все магазины и АЗС

27.03 / МВФ и Украина договорились по законопроекту, который запрещает возврат “ПриватБанка” Коломойскому – СМИ

15.04 / Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Рады

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска