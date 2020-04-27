Чистый воздух лишит россиян самого теплого года в истории

27.04.2020, 16:16, Новости дня

Пандемия коронавируса, скорее всего, повлияет на температурный режим, в связи с чем прогнозы научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда могут не оправдаться, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Вильфанд заявил, что на 99 % уверен в том, что 2020 год по итогам окажется одним из самых теплых в истории. Данные перемены в погоде он связывает с глобальным потеплением и устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.

«Ситуация с распространением коронавируса повлияет на погоду, в связи с этим глобальный рост температуры заметно уменьшится, потому что нужно понимать, что даже за этот месяц выбросы в атмосферу заметно сократились на 500 млн тонн СО2. Атмосфера лишилась своего рода парниковой пленки. Воздух (в крупнейших мегаполисах мира) стал чище на 60 %. Экологическая обстановка в Москве улучшилась в 10 раз», – говорит Тишковец.

Синоптик отмечает, что ранее Гидрометцентр всегда заявлял, что долгосрочных прогнозов не существует, а тем более с уверенностью в 99%. Даже у сезонных – 60 % оправданности. «На дворе апрель, впереди еще 8 месяцев, поэтому утверждать с такой высокой долей вероятности, что этот год войдет в тройку самых теплых, лично я бы не стал», – подытожил Тишковец.

Ранее Тишковец говорил, что в центральной части РФ ожидается «малиновое лето» с достаточно комфортной температурой на 1 – 2 градуса выше нормы.