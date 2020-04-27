“Ты такой один”: Джесси Джей многозначительно поздравила с 40-летием Ченнинга Татума

27.04.2020, 16:15, Разное

Вчера, 26 апреля, свое 40-летие отметил актер и танцор Ченнинг Татум. В соцсетях он получил немало милых поздравлений, но особенным стало, пожалуй, поздравление от его бывшей девушки Джесси Джей. Певица опубликовала две фотографии и одно видео с именинником, назвав его “единственным в своем роде”, чем спровоцировала слухи об их возможном воссоединении.

Поздравляю с 40-летием этого особенного человека. Ты единственный в своем роде. Я очень благодарна за то, что ты появился на свет, и еще больше – за то, что мы встретились, – написала певица, которая рассталась с Ченнингом в начале апреля, через два месяца после второго воссоединения с ним.

Ченнинг Татум в Instagram Джесси Джей

Напомним, о романе актера Ченнинга Татума и певицы Джесси Джей стало известно в октябре 2018 года, после того, как они были замечены на романтическом свидании в ресторане Henry’s Tavern в Сиэтле. Спустя несколько дней после этого супруга Ченнинга Дженна Дьюэнн официально подала на развод, поставив точку в отношениях, о конце которых они объявили еще весной. В конце 2019 года Ченнинг и Джесси расстались.

Там не было никакой драмы. Они просто решили идти разными путями. У них разные приоритеты по жизни, мало пересечений. Их отношения были полны веселья, но ни к чему серьезному это не привело. Кроме того, Ченнингу нужно много времени проводить в Лос-Анджелесе, чтобы общаться с дочерью Эверли, а Джесси предпочитает Англию,

– рассказал тогда источник People. В начале этого года пара возобновила отношения, появившись рука об руку на красной ковровой дорожке MusicCares Person of the Year.

Нет никого более потрясающего и красивого, чем Джесс. И да, включая мою бывшую. Так что извините за ваше мнение. Но то, что я сказал, – это факты. Только факты,

– написал после Татум в соцсетях. Но, как мы видим, его хватило ненадолго.

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