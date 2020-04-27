«Структура Пентагона»: Рогозин рассказал, почему Роскосмос не станет сотрудничать с SpaceX

27.04.2020, 16:09, Разное

Руководитель государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин объяснил, отчего не станет сотрудничать с компанией SpaceX известного изобретателя Илона Маска. Соответствующий пост он обнародовал на своей странице в соцсети Twitter.

Высказываясь о причинах нежелания взаимодействовать с американскими коллегами, Дмитрий Рогозин назвал SpaceX «подрядной структурой Пентагона», поэтому никакого сотрудничества в этом плане быть не может. По словам главы Роскосмоса, сооружаемая фирмой Илона Маска группировка спутников якобы будет применять в военных целях. Отметил российский функционер и то, что отечественные конструкторы при достаточном финансировании сумели бы создать новые ракеты-носители тяжелого и супертяжелого типа, а сама госкорпорация на данное время работает по плану сборки новой космической техники. На ее предприятиях идет разработка ракет семейства «Енисей», «Союз» и «Ангара».

С 24 мая 2018 года Дмитрий Рогозин возглавляет Роскосмос после оглашения соответственного указания президента страны Владимира Путина. Главной задачей компании он назвал экспансию в космосе и на планете Земля, где важны орбитальные группировки.