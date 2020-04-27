“Как папа с дочкой”: Виктор Логинов представил молодую избранницу

27.04.2020, 16:09, Разное

Виктор Логинов показал новую избранницу, которую поклонники сравнили с его дочерью из-за ее молодости. Кроме того, актер рассказал, какое будущее видит с ней.

На протяжении некоторого периода Виктор Логинов тайно строил отношения со своей партнёршей по спектаклю “Классические шалости”. Лишь недавно актёр перестал скрывать чувства и раскрыл свой секрет: он представил новую избранницу, которой оказалась Мария Гуськова. Поклонники порадовались за кумира, но некоторых смутились, поскольку у возлюбленных большая разница в возрасте. Звезда сериала “Счастливы вместе” в феврале отметил 45-летие, а начинающей актрисе исполнился на данный момент 21 год. Из-за этого, пара смотрится, как отец с дочерью. Тем более что первая наследница знаменитости старше его новой возлюбленной. Несмотря на этот факт, пара не чувствует дискомфорта, и Виктор Логинов даже не исключает создания с любимой семьи. Знаменитость заявил, что хотел бы сыграть с ней свадьбу, которая должна состояться на Бали. При этом артист подчеркнул, этот барк для него должен стать последним.

Известно, на протяжении жизни телеведущий четырежды связывал себя узами брака, но каждый раз отношения заканчивались разводом. Несмотря на это, у кинозвезды родились четверо детей.