Проект «Мечтай со мной» исполнил желание 96-летнего ветерана из Челябинска

27.04.2020, 16:08, Новости дня

В преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», запустил акцию «Мечты победителей».

В рамках новой акции исполнилась мечта ветерана из Челябинска, 96-летнего Сергея Парфирьевича Смолина, очерк которого под заголовком «Исповедь старого солдата» будет напечатан в газете «Южноуральская панорама», а копии попадут в библиотеки школ города. Волонтеры всероссийской акции «Мечты победителей» лично сообщили об этом Сергею Парфирьевичу. Они пришли к порогу его квартиры, поздравили с исполнением мечты и подарили ветерану первый экземпляр его книги и продуктовый набор, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сергей Смолин родился в 1923 году в с. Смолино Сосновского района Челябинской области. С детства мечтал стать летчиком, после окончания школы Сергей Парфирьевич планировал поступить в военно-летную школу, но в 1941 году началась война. На тот момент 18-летний Сергей Парфирьевич проходил службу в составе 735 стрелкового полка 166 стрелковой дивизии второго формирования, из которой выбыл в марте 43-года, получив тяжелое ранение в бою за Рамушевский коридор под Демянском и став инвалидом второй группы.

После войны Сергей Парфирьевич избрал гражданскую профессию: прошел шестимесячные курсы адвокатов и отправился в город Златоуст на стажировку, а после поступил на заочное отделение Свердловского юридического института, который окончил в 1950 году. Долгое время работал адвокатом. «У меня за плечами было всего лишь 10 лет образования и нужно было куда-то устроиться. А что такое молодость? Это пора надежд. А как ее не использовать? Я старался это делать», – говорит он.

Самая большая радость для ветерана – это его семья: супруга, с которой он познакомился в Златоусте на стажировке и прожил 65 лет вместе, трое детей.

Перед визитом к ветерану волонтеры предприняли все необходимые меры безопасности. «В региональном штабе акции «Мы вместе» наши добровольцы прошли инструктаж, обработали руки, одежду и передаваемые предметы. Затем сделали это еще раз уже непосредственно перед домом Сергея Парфирьевича. Подарки оставили у порога квартиры и пообщались с ветераном на безопасном расстоянии. Сергей Парфирьевич был настолько удивлен визитом, что даже не смог сдержать слез радости. Ведь над этим очерком он работал долгое время и вложил в него всю свои силы и душу», – рассказали организаторы проекта «Мечтай со мной».

В свое произведение Сергей Парфирьевич вложил воспоминания о далеких днях войны, о погибших товарищах стрелкового полка и теплую дружбу с выжившими сослуживцами.

«Спасибо! Я очень тронут, что мои старания не пропадут даром! Я очень рад, что моя мечта исполнилась. Это очень ценно, ведь эта книга связана с суровыми годами войны», – сказал Сергей Парфирьевич на встрече с волонтерами.

Помощь в организации исполнения мечты ветерана оказали управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области; редакция газеты «Южноуральская панорама»; региональное отделение организации «Волонтеры-медики»; волонтеры Дарья Картопольцева и Александр Картопольцев; Ольгу Чижову, регионального координатора отделения «Волонтеры-медики» и акции «Мы вместе».

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус Всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал президент РФ Владимир Путин, исполнив пять заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В 2019 году проект «Мечтай со мной» стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов.

Всероссийский проект «Мечтай со мной» 15 марта 2020 года запустил масштабную благотворительную акцию «Мечты победителей», которая приурочена к 75-ой годовщине Великой Победы. Заветные желания ветеранов и всех, кто имел непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны, будут исполнены в рамках данной акции по всей стране.