Белый дом рассматривает стандарты работы предприятий в условиях пандемии

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27.04.2020, 16:06, Новости дня

Администрация Трампа ставит во главу угла разработку правил и стандартов, соблюдение которых даст возможность американским предприятиям работать в условиях, когда страна продолжает борьбу со вспышкой коронавируса. Речь идет, в частности, о выявлении возможных случаев заражения среди сотрудников.

Об этом заявил в понедельник советник Белого дома Питер Наварро.

«Мы стремимся разработать наилучшие стандарты, чтобы наши заводы продолжали работать, – сказал Наварро в интервью каналу Fox News. – Нам будет необходимо применять соответствующие правила – различные (формы) социального дистанцирования. Необходимо модифицировать структуру предприятий. Надо будет использовать такие вещи, как термосканеры, чтобы измерять температуру у тех, кто приходит (на работу)».



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