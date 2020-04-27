В Сети появился убойный компромат на Порошенко

27.04.2020, 16:00, Разное

Порошенко принимал личное участие в контрабанде на границе Украины с Приднестровьем, заявил Саакашвили. Непризнанную республику политик назвал серой зоной, в которой молдавские и украинские олигархи делают хорошие деньги.

По словам Саакашвили, будучи губернатором Одесской области, он предлагал Порошенко изолировать Приднестровье, перекрыть сообщение с непризнанной республикой и заставить ее склонить голову перед Кишиневом. Однако тогдашний президент Украины был в этом не заинтересован, уверяет политик.

“Потом я собрал информацию и понял, что у него есть свои личные и финансовые интересы, что он туда что-то возит”, – рассказал Саакашвили в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV. Политик заявил, что пытался решить проблему контрабанды и начал строить железную дорогу в обход Приднестровья.

После этого он был отправлен в отставку. По словам Саакашвили, он затронул интересы украинских властей и лично Порошенко.

Напомним, что Михаил Саакашвили получил должность губернатора Одесской области в конце мая 2015 года, вскоре после инаугурации Петра Порошенко. Спустя полтора года он ушел с поста главы региона и был вынужден уехать в Польшу.

По всей видимости, Владимир Зеленский решил дать опальному политику еще один шанс. На днях появились сообщения, что экс-президенту Грузии предложили стать вице-премьером по реформам.