В Сети появились фото нового купе BMW 2-й серии

27.04.2020, 15:55, Новости дня

Баварский бренд BMW в настоящее время занимается разработкой обновленной модели 2-Series в кузове G42.

Фотошпионам удалось обнаружить тестовый образец автомобиля во время дорожных испытаний. Эксперты отметили, что новинка получила привычную форму решетки радиатора, возле которой установлена обновленная головная оптика. Отличием новинки станет модернизированный передний бампер с уникальными воздухозаборниками.

Также следует выделить, что новинка получила усиленную выхлопную систему, модернизированный диффузор и ряд других новшеств. Предполагается, что под капотом автомобиля расположится 3-литровый агрегат, а также 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Официальный выход состоится до конца 2020 года.