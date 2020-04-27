Старший сын Елены Ксенофонтовой восхитил подписчиков своей внешностью

27.04.2020, 15:53, Разное

Российская актриса Елена Ксенофонтова продемонстрировала подписчикам своего повзрослевшего 17-летнего сына Тимофея. Новый снимок знаменитость опубликовала в Instagram-аккаунте.

Как написала Елена Ксенофонтова, в воскресный день она позволяет себе расслабиться и просыпаться позже обычного. Уходя из спальни, актриса увидела в комнате «красавца-мужчину», который шел навстречу. Как оказалось, это был родной сын актрисы Тимофей, которому сейчас 17 лет. Наследник звезды вырос очень симпатичным молодым человеком, по мнению поклонников.

Всего у отечественной знаменитой артистки двое детей – Тимофей, рожденный в результате брака с продюсером Ильей Нетериным, и девятилетняя дочь София от отношений с юристом Александром Рыжих. С последним артистке приходилось судиться.

Ранее она пояснила публике о домашнем насилии, а бывший муж подал на нее в суд. Знаменитость признали виновной в избиении Рыжих в связи с тем, что он зафиксировал царапины на лице. По словам Елены Ксенофонтовой, она всего лишь защищалась от нападок мужчины. Также адвокат пытался забрать у актрисы дочь, но мать доказала свои права на нее.