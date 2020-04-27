 

В России упали доходы видеоблогеров

27.04.2020, 15:53, Разное

Эксперты зафиксировали снижение заработка видеоблогеров. У создателей контента для различных видеохостингов упали доходы, поскольку рекламодатели не проявляют активности.
Режим карантина и самоизоляция в целом положительно повлияли на интернет-сегмент. Находясь в домашних условиях, многие люди начали больше времени посвящать просмотру передач от видеоблогеров. Уже второй месяц подряд их зрительская аудитория растёт и число подписчиков увеличивается. В марте количество просмотров выросло на 27% и продолжило увеличиваться в апреле, но в то же время у большинства из создателей сетевых шоу падает доход. Это связано с тем, что рекламодатели прекратили заказывать рекламу, поскольку потенциальные покупатели не имеют возможности приобрести предлагаемый товар или услуги. В первый неполный месяц весны прямые доходы упали на 26%, а в апреле их снижение достигло отметки в 40%.

Как отмечают эксперты, наибольшие убытки несут видеоблогеры с большим количеством подписчиков. У них разместить рекламный контент стоит дороже, что сказывается на итоговых доходах от просмотров.



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