 

Цена барреля нефти WTI опустилась более чем на 23%

27.04.2020, 15:53, Новости дня

Цена на нефть марки WTI ускорила падение более чем до 23% на рисках вокруг переизбытка сырья на рынке, следует из данных торгов.

По состоянию на 15.06 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 23,02%, до 13,04 доллара, информирует РИА «Новости».

Июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 5,2% – до 23,52 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на Brent снижалась на 5,6% – до 20,24 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают давать оценку падению экономической активности на фоне пандемии коронавируса. При этом давление на нефтяные котировки оказывает переизбыток сырья на рынке.

Напомним, мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются на опасениях переполнения мировых нефтехранилищ.



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