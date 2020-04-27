Медики: Обилие углеводов в пище провоцирует бессонницу

27.04.2020, 15:53, Разное

Медики доказали, что пища, богатая рафинированными углеводами, часто является причиной бессонницы. Изменив свой рацион, человек может исключить прием снотворных препаратов.

Представители Columbia University College of Physicians and Surgeons считают, ошибки в питании чаще всего вызывают нарушения сна. Исследование 40 тысяч пациенток в период постменопаузы после 50-ти лет проводилось с целью изучения влияния их рациона на проблемы с засыпанием. Установлено, что пристрастие к сахару, рису и белому хлебу повышает уровень глюкозы в организме испытуемых. Обилие рафинированных углеводов вынуждает поджелудочную железу вырабатывать инсулин в количествах, необходимых для нейтрализации излишка сахара. Процесс сопровождается значительным выбросом кортизола и адреналина. Гормоны побуждают организм к состоянию бодрствования, в связи с чем человек испытывает трудности с наступлением сна.

В свою очередь бессонница вызывает у человека целый ряд негативных последствий. Их можно избежать, заменив «вредные продукты», например сладкие булочки и чай, овощами и фруктами. Особенно это необходимо в вечернее время. Таким образом, становится возможным избавиться от применения успокоительных и снотворных лекарств, часто связанных с возникновением побочных эффектов. Рандомизированные клинические испытания могли бы помочь в разработке специальных диет, помогающих в борьбе с нарушениями сна.