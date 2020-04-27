 

Экс-замминистра культуры Пирумову продлили домашний арест

27.04.2020, 15:53, Новости дня

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил домашний арест бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову и бизнесмену Никите Колесникову, которые обвиняются в легализации денежных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа.

«Обвиняемым Пирумову, Колесникову <…> продлена мера пресечения в виде домашнего ареста с установленными запретами сроком по 15 октября 2020 года», – передает ТАСС сообщение пресс-службы судов города.

Напомним, Пирумов был арестован в мае 2018 года по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей при ремонте «Эрмитажа». В августе прошлого года суд удовлетворил ходатайство бывшего замминистра культуры об условно-досрочном освобождении. В начале апреля этого года стало известно о том, что ущерб по делу хищения у Эрмитажа вырос до 900 млн рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Коронавирусом в Украине заразилось 1245 медиков

23.04 / Москва вернула Киеву две ноты по Крыму

24.04 / Школьникам разрешили пройти итоговое собеседование дистанционно

08.04 / Le Monde – представлять Францию в новом комитете НАТО будет сторонник диалога с Россией

01.04 / Глава Калуги посоветовал жителям дезинфицировать руки алкоголем из-за дефицита антисептиков

27.04 / Самолет с россиянами прибыл из Бангкока в Иркутск

09.04 / Мишустин поддержал идею о заморозке цен на продукты, лекарства и самое необходимое

15.04 / В Кремле отреагировали на предложение гибкой цены на российский газ в ЕАЭС

02.04 / Honor представит 9 апреля новый смартфон Play 4T

26.03 / Китайские ученые предупредили об опасности заразившихся коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска