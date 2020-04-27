Скандалы: Льва Травнева взяли в палате

27.04.2020, 15:50, Разное

Пятигорский мэр семь лет выделял земельные участки под строительство объектов, которые запрещено возводить в охраняемых зонах курорта

Как сообщили “Ъ” в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, сегодня бывший мэр Пятигорска Лев Травнев по решению суда заключен под стражу на два месяца. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По данным следствия, господин Травнев в период с 2010 по 2017 год подписывал постановления на выделение земельных участков под строительство объектов, которые запрещено возводить в охраняемых горно-санитарных зонах курорта. Не исключено, что под следствие могут попасть и другие сотрудники пятигорской администрации, работавшие в тот период.

Лев Травнев был задержан сотрудниками ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) в субботу прямо в больничной палате и помещен в изолятор временного содержания пятигорской полиции. По данным пресс-службы окружного главка, задержание проводилось в рамках ст. 91 УПК РФ — на срок до 48 часов. Но уже в воскресенье суд удовлетворил ходатайство следствия о взятии мэра под стражу сроком на два месяца.

Как уточнили в ГУ МВД по СКФО, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками главного управления «было установлено, что чиновник подписал постановление администрации Пятигорска о выдаче местной жительнице разрешения на строительство магазина на предоставленном ей земельном участке в пределах границы второй горно-санитарной охраняемой зоны города-курорта Пятигорска, где запрещено строительство объектов и сооружений, не связанных с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха».

Взятие господина Травнева под стражу следствие мотивировало тем, что, находясь на свободе, экс-чиновник может воспрепятствовать следственным действиям и оказывать давление на свидетелей по делу.

По информации источников “Ъ” в администрации Пятигорска, эпизод с выделением земельного участка в районе Лермонтовского разъезда, о котором сообщило следствие, относится еще к 2013 году. Тогда, в частности, началась вырубка участка так называемых городских лесов, отделявших микрорайон Белая Ромашка от проходящей через город железной дороги, а также появились объявления на «Авито» о продаже участков с координатами горы Машук на восточных склонах памятника природы. На это обращали внимание активисты общественной организации «Солнечный патруль». В этот же период городские власти разрешили строительство магазина в непосредственной близости от скважины источника №4 в курортной зоне Пятигорска.

Скандалами и судебными разбирательствами сопровождалось и принятие в 2015 году плана землепользования и застройки Пятигорска, разработанного администрацией под руководством господина Травнева и утвержденного гордумой. Согласно этому плану, предполагалось отдать под застройку более 200 га, занятых лесными массивами Бештаугорского заказника, в состав которого входят горы Машук, Бештау и Дубровка, которые в документе не были отнесены к особо охраняемой территории. Этот план был признан городской прокуратурой незаконным и опротестован в суде.

В 2017 году ГУ МВД по СКФО начало масштабную проверку деятельности администрации Пятигорска, однако до уголовных дел тогда не дошло. Лев Травнев в октябре 2017 года подал в отставку, а на его место был по конкурсу назначен Андрей Скрипник, работавший до этого в окружном полпредстве.

Возвращение Льва Травнева на должность главы Пятигорска стало для многих неожиданностью.

16 апреля Андрей Скрипник вдруг написал заявление об отставке «в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в городе». В этот же день было объявлено, что краевые власти вводят на территории города карантин, а исполнять обязанности мэра будет Лев Травнев, который был оперативно принят на должность первого заместителя главы администрации. Однако 22 апреля он также скоропостижно ушел на больничный, а 24 апреля был задержан.

Александра Ларинцева