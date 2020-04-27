Скандалы: Ксения Собчак не разобралась в камчатских крабах

27.04.2020, 15:50, Разное

Как сенатор Людмила Нарусова помогает своей дочери решать проблемы с экзотическим бизнесом

В выходные выяснилось, что Ксения Собчак решила заняться крабовым бизнесом, но столкнулась с проблемами, решать которые ей помогает ее мать, сенатор Людмила Нарусова. Все выходные эта тема обсуждается в телеграме. Рассказываем, что известно о крабовом проекте телеведущей и почему вокруг него так много споров.

Что случилось?

Первым о новом проекте Собчак написал анонимный телеграм-канал «Незыгарь», который занимает второе место после «Сталингулага» в рейтинге политических каналов TG Stat (340 тыс. подписчиков, охват поста — 115 тыс.).

За сутки в канале появилось 49 сообщений о крабовом бизнесе Собчак (включая репосты), первое сообщение до сих пор остается закрепленным в шапке канала.

Всего в российском телеграме за сутки по этой теме было сделано более 100 публикаций в 88 каналах.

В нескольких постах (1, 2, 3, 4) «Незыгарь» требует, чтобы «в Совфеде обсудили использование статуса сенатора в личных целях, что запрещено законом» и «проверили все коммерческие запросы Нарусовой». В Совфеде на это пока не отреагировали.

Что известно о сделке

Деловые планы Собчак описаны во внепроцессуальном (от сторон, не участвующих в деле) обращении, которое 7 апреля Людмила Нарусова как член Совета Федерации направила председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. В документе указано, что за помощью к ней обратились Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего менеджера «Роснефти» Игоря Соглаева.

12 марта Собчак и Соглаева нотариально заверили сделки по покупке половины долей в компаниях «Монерон» депутата областной Сахалинской думы Дмитрия Пашова и «Курильский универсальный комплекс» Виктории Ледуковой (до 2009 года ее фамилия была Кан). Собчак должна была получить по 40% в каждой фирме, Соглаева — по 10%.

Но 30 марта Южно-Сахалинский областной суд арестовал имущество и доли в уставном капитале компаний в рамках уголовного дела № 6060514 в отношении бизнесмена Олега Кана, которого считают бенефициаром этих компаний, говорится в письме Нарусовой.

В документе также утверждается, что налоговая служба приостановила регистрацию сделок еще 20 марта, то есть еще до того, как суд принял решение об аресте этих активов. В ЕГРЮЛ данные о сделках не внесены, у компаний остаются прежние собственники.

Что за бизнес заинтересовал Собчак

«Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» имеют квоты на добычу более 9 тыс. тонн краба, писали в начале года «Ведомости». Общий объем вылова краба в России составляет около 90 тыс. тонн, половина из них была разыграна на аукционах в прошлом году. На тот момент обе компании продолжали промысел, но периодически к ним «приходили правоохранители с обысками и проверками» в связи с уголовным делом в отношении Олега Кана.

До ноября 2019 года КУК принадлежала сыну Олега Кана, Александру. Сейчас компания принадлежит Виктории Ледуковой. До 2008 года ее фамилия была Кан, следует из данных СПАРК. В телеграм-каналах утверждается, что так зовут бывшую супругу Олега Кана. В 2009–2016 годах ей принадлежал паназиатский ресторан Zuma во Владивостоке, который проводит фестиваль «Держи краба». Компания подавала заявку на регистрацию товарного знака фестиваля.

«Монерон» принадлежит депутату Сахалинской областной думы Дмитрию Пашову, который давно считается человеком, близким к Кану. Пашов был членом попечительского совета благотворительного фонда «Родные острова», учрежденного при участии Кана.

«Монерон» фигурирует в уголовном деле в отношении Кана как фирма, которая заключала договоры с панамским офшором на поставку краба по заниженным ценам, рассказывал «Вестям» в феврале этого года представитель УФСБ. Это якобы делалось для экономии на таможенных платежах. Дальше крабы перепродавались уже по более высокой цене, утверждал представитель следствия. Также разоблачительные репортажи о «крабовом короле» Олеге Кане вышли на «Первом канале», НТВ и Рен-ТВ. Среди целей этой пиар-компании был сигнал участникам рынка: «не нужно противиться переделу рынка, дальше может быть хуже», — писал в конце прошлого года Forbes. В 2019 году игроки крабового рынка выступали против распределения квот на вылов через аукционы.

По данным на 2018 год (более свежих данных не публиковалось), совокупные активы «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон», совладельцем которых планировала стать Собчак, составляли 26,6 млрд рублей, на 10 млрд рублей больше, чем годом ранее. Совокупная выручка компаний в 2018 году — более 13 млрд рублей, чистая прибыль — более 10,5 млрд рублей.

Версия Собчак

Собчак заявила РБК, что вложиться в крабовый бизнес, основанный Каном, ей предложил Игорь Соглаев, «давнишний знакомый, который ранее помогал мне с некоторыми моими инвестициями». Олег Кан, по ее словам, сейчас не имеет отношения к этим компаниям. Их планировалось объединить как группу «Монерон» — эта компания уже занесена в список системообразующих.

С самим Каном Собчак, по ее словам, познакомилась «на почве благотворительности». Она утверждает, что заинтересовалась этим бизнесом в 2016 году, когда сотрудники рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан пожаловались в ходе «Прямой линии» Владимиру Путину на условия труда. Разобраться с этим, утверждает Собчак, было поручено Кану, который «решил все задачи и поставил комбинат на ноги» через свой фонд «Родные острова». В чем здесь заключалась роль самой Собчак — непонятно.

Сколько Собчак собиралась инвестировать в добычу крабов, она не раскрывает, но называет себя в этом проекте инвестором. В постах «Незыгаря» речь идет о 4 млрд рублей за компании с квотами на 9 тыс. тонн краба, но откуда взята эта цифра, не уточняется. Во время аукционов на вылов краба на Дальнем Востоке в 2019 году квоты на 12 тыс. тонн обошлись «Русской рыбопромышленной компании» в 38 млрд рублей.

За управление бизнесом, по словам Собчак, отвечает Соглаев, бывший топ-менеджер «Роснефти». Он также несколько месяцев работал в А1, инвестиционном подразделении «Альфа-групп». Он подтвердил РБК все слова Собчак. Почему сделки оформляются не на Соглаева, а на его супругу, не уточняется.

«Незыгарь» и некоторые другие телеграм-каналы утверждают, что Собчак была привлечена в крабовый бизнес как лоббист после того, как у Кана начались проблемы. Сама телеведущая говорит, что лоббистских функций не выполняет: для решения своих проблем бизнесмены могли бы найти более влиятельных кандидатов.

Кто такой Олег Кан

Следственный комитет обвиняет Олега Кана в организации совершенного в 2010 году убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, который также занимался промыслом краба. Кан был подозреваемым, в 2012 году расследование прекратили, но в 2018 году председатель СК Александр Бастрыкин лично распорядился его возобновить. В конце 2018 года Кан покинул Россию, а в феврале 2020 года — был заочно арестован.

Кан занимался поставками краба с 90-х, работая в российско-японской компании «Вакканай», у которой были квоты на добычу. Она поставляла краба в основном в Японию. В 1995–2009 годах он возглавлял эту фирму. В 2000-х годах Кан начал скупать компании с квотами по вылову краба по всему Дальнему Востоку, и к 2018-му стал фактически крупнейшим добытчиком краба в регионе. В тот год его компании добыли в совокупности около 17 тыс. тонн краба — это примерно 17% от всей добычи в стране, рассказывали «Ведомостям» партнеры Кана. В 2015–2018 годах компаниями Кана владели и управляли его сын Александр и партнер Дмитрий Пашов. Сам Кан с мая 2018 года числился советником гендиректора Приморской рыболовной компании и не владел долями в российских компаниях.

Конкуренты Кана

В 2019 году государство провело крабовую реформу, продав на аукционах за 142 млрд рублей примерно половину квот на вылов около 46 тыс. тонн краба. Компании Кана в аукционах не участвовали, выступая против реформы и заявляя, что она задумана ради «глобального передела отрасли». Последние аукционы на распределение квот на вылов краба проводились еще в начале 2000-х, так что пробиться на рынок можно было только через покупку компаний вместе с квотами.

Зато активным участником аукционов стала группа «Русский краб» Глеба Франка, владельца Русской рыбопромышленной компании (РРК) и зятя миллиардера Геннадия Тимченко. РРК купила примерно треть выставленного на торги дальневосточного краба (около 12 тыс. тонн) за 38 млрд рублей. РРК стала лидером рынка, «растолкав локтями конкурентов», благодаря искусному GR, писал Forbes. Административный ресурс РРК не ограничивался связями акционеров, отмечало издание. Например, учрежденную компанией Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота возглавляет бывший руководитель погранслужбы ФСБ Юрий Алексеев, в угольной компании «Колмар» Геннадия Тимченко работает брат бывшего замдиректора ФСБ Игоря Тямушкина, который на посту главы Управления «Т» курировал рыбную отрасль, а зам­главы Росрыболовства Петр Савчук ранее работал в РРК, сейчас там работает его сын.

Еще две трети квот распределились между разными компаниями. Среди победителей была компания «Восход» сына губернатора Приморского края Олега Кожемяки Никиты Кожемяки, дочерняя структура Преображенской базы тралового флота «Аква-инвест», связанной с экс-сенатором Александром Верховским, а также компания «Островной краб», часть которой контролирует Сбербанк.

Собчак предполагает, что именно РРК может стоять за кампанией против нее в телеграм-каналах. Представитель РРК заявил РБК, что компания не имеет к этому отношения.

В обращении Нарусовой также указано, что у Собчак и Соглаевой сложилось впечатление о «личной заинтересованности судьи в аресте имущества». Дело Собчак ведет судья Андрей Коба, назначенный в Южно-Сахалинский суд год назад. До этого, с 2013 года, Коба работал мировым судьей и секретарем областного суда, а еще раньше, с 2009-го, — в городской прокуратуре, дослужившись до старшего прокурора отдела прокуратуры в Сахалинской области. Начальником Кобы тогда был Сергей Бессчастный, который теперь руководит организационным управлением Генпрокуратуры и занимает третье место в рейтинге сотрудников Генпрокуратуры с самым высоким доходом. До этого Бессчастный был прокурором Приморского края.

Ирина Панкратова