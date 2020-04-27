 

Макрон и Зеленский обсудили продолжение переговоров по Донбассу

27.04.2020, 15:48, Новости дня

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в котором заявили о необходимости продолжить переговоры по урегулированию в Донбассе, говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

«В ходе разговора отмечена важность продолжения переговоров для достижения мира в Донбассе», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В разговоре обсуждалась ситуация в Донбассе и реализация достигнутых на парижском саммите «нормандской четверки» в декабре договоренностей.

В офисе президента Украины отмечают, что Макрон «приветствовал взаимный обмен удерживаемыми лицами 16 апреля этого года, в рамках которого на Украину вернулись 20 человек».

На прошлой неделе Владимир Зеленский пообещал, что до конца его срока конфликт в Донбассе будет улажен.



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