Украина не закупала дешевую нефть, потому что ее негде перерабатывать

27.04.2020, 15:42, Новости дня

Украина импортирует преимущественно продукты нефтепереработки, поэтому события на бирже, когда цены на нефть упали до отрицательных значений, не смогли повлиять на ситуацию на внутреннем рынке страны. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил президент ассоциации “Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины” Леонид Косянчук.

“Украина не успела закупить подешевевшую нефть просто потому, что мы нефть не импортируем. По крайней мере, в тех объемах, о которых следовало бы говорить. Мы импортируем готовые продукты нефтепереработки. Дело в том, что из пяти нефтеперерабатывающих заводов в Украине осталось только полтора. Большая часть НПЗ была приватизирована и успешно похоронена олигархами. Ведь чтобы быть конкурентоспособными, нужно было инвестировать в реконструкцию и модернизацию, а частным собственникам было проще коррумпировать правительство и продлевать действие стандартов прошлого века. Какое-то время они держались. Из них выжали все возможное и выбросили”, – рассказал Косянчук.

По его словам, больше нефти мог бы перерабатывать Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

“Действующими в Украине остались только Кременчугский НПЗ, который приватизировала группа “Приват”, и Шебелинский газоперерабатывающий завод, который принадлежит “Укргазвидобуванню”. Кременчугский НПЗ может перерабатывать 600–800 тыс. тонн нефти в месяц, но он фактически перерабатывает 170–180 тыс. Это нефть, которая преимущественно добывается в Украине и немного разбавляется импортной. Им этого достаточно для снабжения собственной сети в 1600 заправок. У них замкнутый цикл. Они в стороне от общего рынка”, – пояснил собеседник.

Эксперт отметил, что на стоимость бензина в стране влияют не столько процессы на нефтяной бирже, сколько курс валют Национального банка.

“Цены в Украине зависят от двух факторов – стоимости нефтепродуктов на внешнем рынке и курса валют Национального банка. Причем курс гривны влияет на цены быстрее, чем внешний рынок. Стоимость бензина и дизеля на европейском рынке резко упала, но НБУ подложил нам свинью. Когда гривна в своей стоимости потеряла почти 3,5 гривны на долларе, на каждом литре бензина потери составили 57 копеек или $20 на тонне бензина. Нефтепродукты, изготовленные из подешевевшей нефти, еще только начинают поступать к нам. Тем не менее цены с начала марта постепенно снижаются. Бюджетный сегмент и небольшие заправочные сети уже снизили цены до предела, а большие сети понижают цены медленнее, потому что они несут большие затраты на содержание”, – сказал Косянчук.

27 апреля первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой сообщил, что белорусы воспользовались произошедшим падением на бирже и заполнили хранилища подешевевшей нефтью. Теперь НПЗ страны загружены почти на 100%.

20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной (падение стоимости контрактов со сроком исполнения в июне и позже было незначительным) и опустилась до минус $40 за баррель. Во вторник срок заключения контрактов со сроком исполнения в мае истек, июньские фьючерсы после непродолжительного падения возобновили рост. Эксперты поясняли, что стремительное удешевление нефти вызвано рекордным падением спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса.