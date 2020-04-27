 

Макрон подтвердил Зеленскому свое намерение посетить Украину

27.04.2020, 15:42, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора подтвердил украинскому президенту Владимиру Зеленскому свое намерение посетить Украину. Об этом 27 апреля сообщает сайт Офиса президента.

Зеленский пригласил своего французского коллегу посетить Украину как только закончится эпидемия коронавируса.

Собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся в обеих странах в связи с распространением COVID-19.

“Украина делает свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты “Мрія” и “Руслан” привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе во Францию”, – подчеркнул Зеленский.

Также глава государства отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Помимо этого, стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и реализацию договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандском формате. Макрон приветствовал прошедший 16 апреля на Донбассе обмен удерживаемыми лицами.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 27 апреля COVID-19 в мире заболели свыше 2,99 млн человек, более 207 тыс. из них скончались, 881 тыс. выздоровели.

В Украине на утро 27 апреля известно о 9009 заболевших, умерло 220 человек, выздоровело 864.

Во Франции – более 162 тыс. инфицированных, 22 890 из них умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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