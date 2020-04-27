 

На дне Черного моря нашли потопленный немцами санитарный теплоход “Армения”

27.04.2020, 15:42, Новости дня

На дне Черного моря обнаружен потопленный в ноябре 1941 года санитарный теплоход "Армения", на борту которого находились тысячи беженцев, сообщает пресс-служба Русского географического общества.

Судно, перевозившее от 6 тысяч до 10 тысяч человек, погибло из-за налета немецкой авиации. Это крушение считается одной из крупнейших морских катастроф в истории. Однако до последнего времени точно место погибшего теплохода оставалось неизвестным.

Для обследования находки использовался телеуправляемый подводный аппарат, благодаря которому удалось получить видеокадры затопленного судна.

"Надстройки и палубы имеют явные и ужасающие следы разрушений — ограждения и другие вертикальные элементы вывернуты наружу. Скорее всего, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб", — рассказал "Интерфаксу" исполнительный директор Центра подводных исследований РГО, участник экспедиции Сергей Фокин.



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