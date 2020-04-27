 

Посольство Италии в РФ: о закрытии границ до конца года речи не идет

27.04.2020, 15:42, Новости дня

В пресс-службе посольства Италии в РФ разъяснили появившуюся ранее информацию о том, что Италия будет закрыта для иностранных туристов до конца 2020 года.

В диппредставительстве сообщили, что в такой формулировке вопрос в Италии не поднимался, а сроки возобновления авиасообщения с зарубежными странами будут зависеть от эпидемиологической ситуации и решений отдельных государств.

Дипломаты уточнили слова министра культуры и туризма Италии Дарио Франческини, из которых некоторые СМИ сделали вывод о том, что границы будут закрыты до конца года, а страна сделает акцент на внутренний туризм.

"Франческини подчеркнул, что на данный момент представляется сложным планировать возобновление в ближайшем будущем международного туристического потока в Италию", — пояснили в посольстве.

"Разумеется, мы возлагаем свои надежды на то, что поездки в Италию туристов из других стран возобновятся как можно скорее", — цитирует "Интерфакс" представителей пресс-службе итальянской дипмиссии в России.

В Италии был зафиксирован один из самых высоких в мире уровней смертности от нового коронавируса: 436 смертельных случая на миллион населения (в РФ этот показатель равняется пяти).



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