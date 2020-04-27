Как бороться с поллинозом, если нельзя уехать
27.04.2020, 15:30, Разное
Не летят самолеты и не ходят поезда в благополучные климатические и ботанические зоны. Хорошая новость: меры профилактики covid-инфекции могут помочь и в защите от поллиноза.
Как отличить аллергию от инфекции
Один из основных признаков поллиноза (аллергии на пыльцу растений) – ринит, то есть насморк. В списке симптомов covid-19 он значится где-то на последнем месте. Зато многие другие возбудители ОРВИ запросто маскируются под аллергию.
«Если раньше раньше вам уже диагностировали поллиноз, то в конце апреля он, разумеется, первый подозреваемый, – отмечает Екатерина Пушкова, врач-аллерголог-иммунолог медицинского центра «Атлас». – Если есть насморк, но нет типичных признаков ОРВИ: повышения температуры, головной боли, боли в горле – значит, ваш ринит, скорее всего, аллергический».
Обращаться лучше всего к отоларингологу: он осмотрит слизистые носоглотки и, если «не его случай», направит к аллергологу-иммунологу. Тот может назначить риноцитограмму. Это мазок из носа. При аллергии в мазке найдут эозинофилы: чем сильнее воспаление, тем их больше. В норме этих клеток нет.
«При подтверждении аллергии назначается местное лечение в виде назальных спреев с топическими глюкокортикостероидами, иногда в комбинации с антигистаминными препаратами II и III поколения, – поясняет наш эксперт. – Они хорошо переносятся даже при длительном приеме. Но схему и длительность терапии все равно определяет врач – с учетом индивидуальных особенностей».
Самоизоляция – хорошо или плохо?
Когда границы закрыты, самоизоляция, пожалуй, становится лучшей тактикой в период цветения. «Она сейчас играет на руку пациентам с реакцией на пыльцевые аллергены деревьев, – подтверждает Екатерина Пушкова. – В отсутствие прогулок уменьшается контакт с аллергеном. Чем меньше воздействие аллергена, тем меньше выражена симптоматика и, соответственно, меньше потребность в терапии».
Однако многочисленые исследования показывают https://emedicine.medscape.com/article/137911-overview#a2, что чувствительность к аэроаллергенам крайне редко бывает «эксклюзивная» – на что-то одно. Если вы страдаете от аллергии на цветущую березу, то у вас может проявиться и сенсибилизация к домашней пыли (вернее, к спорам плесневых грибов или к пылевым клещам), например. Поэтому стратегия обороны будет выстраиваться довольно сложно:
-
Обычное проветривание недопустимо: пыльца растений попадает в помещение с улицы. Можно использовать специальные устройства для очистки воздуха или кондиционеры с фильтрами.
-
Влажная уборка необходима: она лучше, чем сухая, позволяет убрать пыльцу растений, случайно попавшую в дом. Но увлажнителей воздуха лучше избегать https://emedicine.medscape.com/article/137911-overview#a3: пылевые клещи и споры грибов гибнут при влажности ниже 40%.
-
Дезинфицирующие растворы – это профилактика инфекций, но они могут вызывать сенсибилизацию – следите за реакцией!
-
Очки и медицинские маски выступают физическим барьером между слизистой оболочкой глаз и летящей пыльцой, то есть сдерживают атаку аллергена. Но на фоне пандемии их просто не хватает на всех.
-
Промывание носа солевым изотоническим раствором помогает избавиться от пыльцы, вызывающей аллергическую реакцию. Но неправильная техника промывания слишком часто приводит к отитам и синуситам – именно поэтому лучше пользоваться аптечными спреями, чем самодельными устройствами и шприцами.
-
Душ и переодевание после возвращения с улицы – обязательный ритуал аллергика и его домочадцев: надо избавиться от пыльцы (и заодно – вируса). Но есть еще «гигиеническая гипотеза аллергии», и она не одобряет чрезмерную гигиену.
Гигиеническая гипотеза аллергий
В 1989 году британский эпидемиолог Дэвид Стрэчан опубликовал результаты своего исследования, в котором участвовали более 17 000 детей. Оказалось, что в многодетных семьях, где дети часто едят из одной кастрюли и выхватывают друг у друга изо рта игрушки, крайне редко отмечается дерматит в первый год жизни и поллиноз во взрослом возрасте. Стрэчан предположил, что интенсивный обмен микробами защищает от аллергических заболеваний. Он назвал это «гигиенической гипотезой» – и тема https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5320962/ быстро обрела популярность.
«Конечно, гигиена не является единственным фактором, увеличивающим вероятность развития аллергических заболеваний, – подчеркивает наш эксперт. – Имеет значение генетическая предрасположенность, особенности родов, применение антибиотиков в детстве и т.д.».
Сейчас – на фоне пандемии – гигиеническая гипотеза подверглась осуждению: мы явно перегнули палку, разучившись соблюдать элементарные нормы чистоты… Задача человечества в новых условиях – найти свой идеальный гигиенический баланс, чтоб избежать и аллергии, и вируса (читай: и астмы, и пневмонии).
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет