Как бороться с поллинозом, если нельзя уехать

27.04.2020, 15:30, Разное

Не летят самолеты и не ходят поезда в благополучные климатические и ботанические зоны. Хорошая новость: меры профилактики covid-инфекции могут помочь и в защите от поллиноза.

Как отличить аллергию от инфекции

Один из основных признаков поллиноза (аллергии на пыльцу растений) – ринит, то есть насморк. В списке симптомов covid-19 он значится где-то на последнем месте. Зато многие другие возбудители ОРВИ запросто маскируются под аллергию.

«Если раньше раньше вам уже диагностировали поллиноз, то в конце апреля он, разумеется, первый подозреваемый, – отмечает Екатерина Пушкова, врач-аллерголог-иммунолог медицинского центра «Атлас». – Если есть насморк, но нет типичных признаков ОРВИ: повышения температуры, головной боли, боли в горле – значит, ваш ринит, скорее всего, аллергический».

Обращаться лучше всего к отоларингологу: он осмотрит слизистые носоглотки и, если «не его случай», направит к аллергологу-иммунологу. Тот может назначить риноцитограмму. Это мазок из носа. При аллергии в мазке найдут эозинофилы: чем сильнее воспаление, тем их больше. В норме этих клеток нет.

«При подтверждении аллергии назначается местное лечение в виде назальных спреев с топическими глюкокортикостероидами, иногда в комбинации с антигистаминными препаратами II и III поколения, – поясняет наш эксперт. – Они хорошо переносятся даже при длительном приеме. Но схему и длительность терапии все равно определяет врач – с учетом индивидуальных особенностей».

Самоизоляция – хорошо или плохо?

Когда границы закрыты, самоизоляция, пожалуй, становится лучшей тактикой в период цветения. «Она сейчас играет на руку пациентам с реакцией на пыльцевые аллергены деревьев, – подтверждает Екатерина Пушкова. – В отсутствие прогулок уменьшается контакт с аллергеном. Чем меньше воздействие аллергена, тем меньше выражена симптоматика и, соответственно, меньше потребность в терапии».

Однако многочисленые исследования показывают https://emedicine.medscape.com/article/137911-overview#a2, что чувствительность к аэроаллергенам крайне редко бывает «эксклюзивная» – на что-то одно. Если вы страдаете от аллергии на цветущую березу, то у вас может проявиться и сенсибилизация к домашней пыли (вернее, к спорам плесневых грибов или к пылевым клещам), например. Поэтому стратегия обороны будет выстраиваться довольно сложно:

Обычное проветривание недопустимо: пыльца растений попадает в помещение с улицы. Можно использовать специальные устройства для очистки воздуха или кондиционеры с фильтрами.

Влажная уборка необходима: она лучше, чем сухая, позволяет убрать пыльцу растений, случайно попавшую в дом. Но увлажнителей воздуха лучше избегать https://emedicine.medscape.com/article/137911-overview#a3: пылевые клещи и споры грибов гибнут при влажности ниже 40%.

Дезинфицирующие растворы – это профилактика инфекций, но они могут вызывать сенсибилизацию – следите за реакцией!

Очки и медицинские маски выступают физическим барьером между слизистой оболочкой глаз и летящей пыльцой, то есть сдерживают атаку аллергена. Но на фоне пандемии их просто не хватает на всех.

Промывание носа солевым изотоническим раствором помогает избавиться от пыльцы, вызывающей аллергическую реакцию. Но неправильная техника промывания слишком часто приводит к отитам и синуситам – именно поэтому лучше пользоваться аптечными спреями, чем самодельными устройствами и шприцами.

Душ и переодевание после возвращения с улицы – обязательный ритуал аллергика и его домочадцев: надо избавиться от пыльцы (и заодно – вируса). Но есть еще «гигиеническая гипотеза аллергии», и она не одобряет чрезмерную гигиену.

Гигиеническая гипотеза аллергий

В 1989 году британский эпидемиолог Дэвид Стрэчан опубликовал результаты своего исследования, в котором участвовали более 17 000 детей. Оказалось, что в многодетных семьях, где дети часто едят из одной кастрюли и выхватывают друг у друга изо рта игрушки, крайне редко отмечается дерматит в первый год жизни и поллиноз во взрослом возрасте. Стрэчан предположил, что интенсивный обмен микробами защищает от аллергических заболеваний. Он назвал это «гигиенической гипотезой» – и тема https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5320962/ быстро обрела популярность.

«Конечно, гигиена не является единственным фактором, увеличивающим вероятность развития аллергических заболеваний, – подчеркивает наш эксперт. – Имеет значение генетическая предрасположенность, особенности родов, применение антибиотиков в детстве и т.д.».

Сейчас – на фоне пандемии – гигиеническая гипотеза подверглась осуждению: мы явно перегнули палку, разучившись соблюдать элементарные нормы чистоты… Задача человечества в новых условиях – найти свой идеальный гигиенический баланс, чтоб избежать и аллергии, и вируса (читай: и астмы, и пневмонии).