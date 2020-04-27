В Австралии сообщили об окончательной победе над COVID-19

27.04.2020, 15:30, Разное

В Австралии местные власти отчитываются об окончательной победе над COVID-19. Своевременно принятые меры и особые географические условия позволили свести к минимуму число заразившихся и скончавшихся граждан.

В Австралии за прошедшие сутки зарегистрировано лишь 10 новых заболевших COVID-19. Данный показатель – один из наиболее позитивных в мире. При этом даже в пик эпидемии, который был достигнут 28 марта, на континенте ежесуточно заболевало не более 460 человек. За всю продолжительность развития пандемии в стране зарегистрировано 6,7 тысячи пациентов, из которых лишь 83 скончались. Представители медицинских ведомств констатируют: при сезонном гриппе число заразившихся достигает миллионов, а в числе скончавшихся от недуга значится гораздо больше местных жителей. Медики отмечают, в настоящий момент под наблюдением остаётся ещё 1 175 человек, у которых коронавирус протекает активно. Благодаря сокращению числа больных власти приняли решение отменить большую часть ограничений. Врачи уже возобновили хирургическую практику, а терапевты принимают людей. Кроме того, людям разрешено собираться для проведения пикников и организации кемпингов, прогуливаться пешком в общественных местах и заниматься спортом в группах, а уже к середине лета там могут отменить и большинство других ограничений, кроме туристических поездок.

Эксперты рассказали, за счёт чего в Австралии в относительно непродолжительный срок могли преодолеть эпидемиологическую угрозу. По их мнению, этому поспособствовала жаркая погода. Сейчас в стране начинается осень, но во время пиковых значений заболеваемости стояла жара. Временами температура воздуха поднималась до +50° при практически безоблачном небе. Такое воздействие ультрафиолета уничтожает микробы в кротчайшие сроки, не позволяя им распространяться. В других странах, находящихся в экваториальных широтах, специалисты зафиксировали аналогичную ситуацию. В Бразилии COVID-19 поразил много людей, но это связано с тесной застройкой в бедных городских районах мегаполисов, в то время как в Австралии всё население не превышает 25 миллионов человек.

Ещё одним важным фактором стало географическое положение континента. Он находится на значительном отдалении от других стран и не имеет ни одной сухопутной границы. Перекрыть воздушные гавани гораздо проще. Отдалённость от мировых центров сыграла положительную роль.