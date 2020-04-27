Флагманы Huawei 2019 года предлагаются со скидкой до 15 000 рублей

27.04.2020, 15:30, Разное

Китайская компания Huawei предложила скидку в 15 000 рублей на флагманские смартфоны, которые вышли в прошедшем году. Акция стартовала 27 апреля в онлайн-маркете азиатского производителя.

Представители компании Huawei рассказали, что на покупателей мобильных гаджетов ожидают скидки до 60%. С наибольшей выгодой можно приобрести смартфон Huawei Mate 30 Pro, презентованный в начале осени ушедшего года. Его цена сократилась на 15 000 рублей, и теперь девайс реализуется за 54 999 рублей.

Скидка действует и в отношении Huawei P30 Pro. Пользователи могут сэкономить десять тысяч рублей и обзавестись данным мобильным устройством за 49 990 рублей, а также получить в подарок смарт-часы Watch GT. В случае покупки новых флагманов P40 и P40 Pro клиенты имеют возможность рассчитывать на беспроводные наушники Freebuds 3, их тоже предоставляют в качестве подарков.

Ранее компания Huawei начала продавать очередную разработку «умный» телевизор OLED TV Vision X65 с веб-камерой на 24 Мп и широкоугольным объективом. Новинка оснащается нейронным процессором Nine и процессором HiSilicon Hi3559C, который дает возможность выполнять одновременно два визуальных алгоритма.