От коронавируса умерли трое сотрудников предприятий Роскосмоса

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27.04.2020, 15:30, Новости дня

Коронавирусом заражены 111 работников ракетно-космической отрасли, из них трое умерли, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV), на 15.00 27.04.2020: всего заболевших – 111, выздоровевших – 11, умерших – 3», – написал он в своем Twitter.

23 апреля Рогозин сообщал, что у работников ракетно-космической отрасли выявлено более 70 случаев заражения коронавирусом.



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