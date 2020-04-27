Матвиенко заявила о невозможности полного перехода на дистанционное обучение

27.04.2020, 15:30, Новости дня

Очное обучение невозможно полностью заменить на дистанционное, поэтому полный переход на «дистанционку» не обсуждается, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это временная вынужденная мера (переход на дистанционное обучение из-за коронавируса, – прим. ВЗГЛЯД), Хочу успокоить всех родителей, хочу вас заверить, что эта тема вообще не обсуждается. Заменить очное стационарное образование дистанционным обучением, поверьте, это невозможно, это недопустимо. И никогда никто подобных решений не будет принимать и не планируется принимать», – сказала Матвиенко в ходе онлайн-конференции, информирует ТАСС.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что переход на дистанционное обучение для многих семей в РФ стал шоком, также не все школы страны были к этому готовы.