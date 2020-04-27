ВОЗ отметила положительную динамику по коронавирусу в Москве и Петербурге

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27.04.2020, 15:30, Новости дня

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом, однако в других регионах менее оптимистичная картина, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге мы наблюдаем выраженное снижение темпов прироста заболеваемости, в то время как в других регионах эта картина менее оптимистична», – передает ее слова РИА «Новости».

Вуйнович отметила, что «раньше или позже» РФ выйдет на плато и заболеваемость начнет снижаться с учетом принятых мер сдерживания.

«Это будет происходить по «эпидемиологическим законам» о возникновении, развитии и прекращении эпидемий до тех пор, пока не создана эффективная вакцина. Самое важное сегодня – поддержать систему здравоохранения и в этом ВОЗ полностью солидарна с правительством страны», – подчеркнула она.

Представитель ВОЗ заявила, что организация не уполномочена оценивать риски на местном уровне, а также сравнивать данные внутри страны, так как это область деятельности национальных органов власти.

За последние сутки в РФ подтверждено 6 тыс. 198 новых случаев коронавируса в 84 регионах, при этом 43,4% не имели клинических проявлений болезни.



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