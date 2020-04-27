Эксперты рассказали, какие мультимедийные системы меньше всего отвлекают водителей от дороги

27.04.2020, 15:30, Разное

Специалисты зарубежного издания whatcar.com представили рейтинг машин, обладающих наименее «назойливыми» мультимедийными и климатическими системами. Для их определения эксперты проверили 20 таких установок в различных автомобилях, представленных на нескольких рынках.

Исследование показывает: системы с физическими кнопками не так сильно отвлекают водителя, как те, которые имеют сенсорный дисплей. Самые удобные и безопасные установки содержат в себе как аналоговые, так и сенсорные кнопки, их преимуществом также является хорошее голосовое управление. В итоге рейтинг возглавили BMW iDrive и Audi Virtual Cockpit Plus, а вот самое неудобное мультимедиа-оборудование выявлено в машинах Lexus.

ТОП-3 закрывают системы Porsche Panamera, а Audi Q3 расположилась на четвертой позиции. Передовой и удобный мультимедийный блок, управляющийся благодаря поворотной шайбе на центральном тоннеле, позволил Mazda3 замкнуть пятерку лидеров. Аутсайдером списка стала медиасистема электромобиля MG ZS EV. Впрочем, даже у нее специалисты назвали преимущество в виде информативного меню.