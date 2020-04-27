 

МИД Таджикистана направил ноту Казахстану из-за сериала про полицейских

27.04.2020, 15:23, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuМИД Таджикистана 27 апреля направил ноту в МИД Казахстана в связи со сценами из телесериала “Патруль” и потребовал провести разбирательство и “дать правовую оценку деятельности” производителей сериала, продюсерского центра “B.A.S production” и заказчика ТОО “Независимый Телевизионный Канал”.

Сериал “Патруль” выходит на казахстанском телеканале NTK, он снят на русском языке и рассказывает о работе полицейских Серика и Берика. В одном из эпизодов сериала герои задерживают человека с грязным лицом, который не говорит ни по-русски, ни по-казахски. Его принимают за мигранта из Таджикистана и доставляют в отделение, где просят помыть машину и покрасить коридор. 

Позже оказывается, что задержанный – посол Таджикистана, который потерял дорогу к посольству. 

Власти Таджикистана требуют, чтобы МИД Казахстана провел “скорейшее разбирательство” на предмет того, не разжигает ли эта серия межнациональную рознь и не является ли она клеветнической в отношении Таджикистана. 

В 2016 году в Таджикистане за “оскорбление таджикского народа” был снят с печати номер российской газеты “Комсомольская правда”, а позже выпуск газеты вообще был приостановлен. Причиной стала статья, в которой журналист сравнивал жителей Таджикистана с персонажами популярного в России ситкома “Наша Russia”, мигрантами по имени Равшан и Джамшут. 

В Казахстане также восприняли как “оскорбительный для народа” фильм Саши Барона Коэна “Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана”. Правда позже президент страны Нурсултан Назарбаев призвал относиться к ленте с юмором, а глава МИД Казахстана Ержан Казыханов сказал, что благодаря “Борату” поток туристов в Казахстан увеличился в десять раз. А вот другой фильм Саши Барона Коэна “Диктатор” запрещали не только в Казахстане, но и в Таджикистане.



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