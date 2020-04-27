История о том, как шотландцы заметили тело русалки

27.04.2020, 15:23, Разное

Русалки будоражили воображение людей еще тысячи лет назад, о них существует бесчисленное количество мифов, легенд и сказок.

Есть также немало история от очевидцев, которые своими глазами видели русалок, правда им никто не верит, ведь в доказательство принимается лишь что-то физическое – тело или скелет.

Один из таких случаев произошел два столетия назад на небольшом шотландском острове (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Этот остров находится в архипелаге под названием Внешние Гебриды, что у западных берегов Шотландии и на гэльском языке носит сразу несколько названий – Na h-Eileanan Siar, Na h-Eileanan a Iar или Innse Gall, перевод у которых примерно одинаковый "Острова чужаков".

На островах множество доисторических мегалитов и останков древних построек, которых называют родовыми "замками" таких кланов как МакЛеод, Макдональд, Маккензи и Макнейлсбут. Но одна из самых странных легенд этих мест утверждает о настоящей русалке.

В 1830 году группа местных жителей работала на берегу небольшого островка Бенбекула в местечке Сгейр-на-Душад, собирая морские водоросли. Внезапно они увидели, что неподалеку от берега в волнах двигается нечто, похожее на очень маленькую женщину.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что это и правда миниатюрная женщина, которая очень ловко плавала, ныряла и даже делала сальто в воде. Новости об этом быстро разошлись по округе и за каких-то полчаса к берегу прибежало почти все население острова.

Несколько мужчин решили войти в воду и поймать странную морскую женщину, однако едва они сделали это, как та ловко уплыла от них подальше и вышла за пределы их досягаемости без лодок.

Но потом с берега какой-то мальчик замахнулся и с силой кинул в сторону русалки большой камень. Он попал ей прямо по голове, она громко вскрикнула от боли и исчезла в пенистых волнах. Больше она не появлялась и понемногу люди вернулись к своим прежним занятиям.

Прошло несколько дней и в заливе Калле, возле поселения Нантон, что в нескольких милях к северу от Сгейр-на-Душад, выбросило на берег странное тело. По виду оно было похоже на ту "маленькую женщину", но теперь существо удалось рассмотреть куда лучше, ведь оно было мертво.

"Верхняя часть существа была размером с упитанного ребенка 3-4 лет, с неправильно развитой грудью. Волосы были длинные, темные и блестящие, а кожа была очень белой, мягкой и нежной. Нижняя часть тела была в точности такой же как у лосося, только без чешуи", – описывалось в одном из документов.

Чтобы посмотреть на маленькую русалку, сюда приезжали люди даже с самых отдаленных городов Шотландии. И все они были убеждены, что это не уродливый человек и не странная рыба, а именно русалка. Это происходило до тех пор, пока тело не начало существенно разлагаться.

К тому моменту был вызван мистер Дункан Шоу, который был главой Макдональдов из Кланранальда и являлся шерифом округа. Он заметил тело и тоже решил, что это русалка, а потом приказал завернуть его в ткань и поместить в маленький гроб, после чего русалку похоронили на том же берегу, где и нашли тело.

Увы, даже если там изначально и был поставлен могильный камень или что-то иное, обозначавшее место могилы, к ХХ веку там уже ничего не было. Однако и в наши дни множество местных жителей знают эту историю и уверены, что где-то там на берегу лежат останки русалки. Кто-то даже пытался копать в нескольких местах, но пока ничего не нашли.

Проблема в том, что залив Калле довольно большой и изначально не было указано, где именно нашли тело, а стало быть нет никаких ориентиров и насчет того, где могла бы располагаться могила.

Любопытно, что примерно в те же годы в других местах Шотландии тоже видели русалок. В 1833 году появилась история о том, как рыбаки захватили в воде существо "с лицом обезьяны и туловищем женщины", которое продержали в лодке около трех часов, но потом решили отпустить обратно в море, потому что существо ослабло и могло умереть.

А в газете под названием "Реклама от Пейсли Геральд и Ренфрушир" в 1869 году появилась очень любопытная заметка:

"Русалки были очень распространены на побережье Кейтнесса еще в 1809 году, их часто видели простые люди, но помимо их свидетельских показаний, у нас есть свидетельские показания высочайшей респектабельности – мисс Элиза Маккей, дочь министра Рия, заметила одну из них, когда гуляла по берегу со своей подругой мисс Маккенси. Она описала свой полный рассказ об этом миссис Иннес, вдове Лэндсайд.

Выйдя на берег, эти молодые леди наблюдали за тремя мужчинами на скале, которые смотрели на воду с ужасом. Подойдя к ним, они обнаружили, что те смотрят на человеческую фигуру, плавающую рядом в воде, всплывающую и погружающуюся в волны так, что было видно голову, шею и руки.

Цвет лица у нее был блестящий, пальцы длинные и тонкие, глаза серые, а волосы длинные и зеленоватые. Когда они падали на ее лицо, она отбрасывала их назад рукой, а еще неоднократно махала рукой, чтобы отогнать чаек, летающих над ней. Люди наблюдали за этим больше часа при ярком солнечном свете и существо плавало от них на расстоянии всего нескольких ярдов.

Бухта Рия, по видимому, была любимым местом для этих русалок, несмотря на северную прохладу, поскольку мистер Уильям Мунро, школьный учитель Турсо, в подтверждение истории этих двух леди, считает, что когда он жил в Рие, он заметил русалку, которая расчесывала свои волосы, длинные и коричневые. Он принял бы ее за человека, если бы она не сидела на опасной скале. Некоторое время он наблюдал за ней под ярким солнцем, но потом она нырнула в воду и исчезла".