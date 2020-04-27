Найдено «самое плотоядное» место на Земле в истории: Путешественникам во времени сюда лучше не соваться

27.04.2020, 15:23, Разное

Около ста миллионов лет назад в одном районе Африки проживало так много крупных хищных динозавров, что этот регион можно смело называть самым плотоядным или самым опасным местом в истории Земли.

По крайней мере в этом уверена группа палеонтологов, которая провела крупное исследование и недавно обнародовала его итоги.

Один из них в шутку заявил, что если бы сюда прилетели путешественники во времени, то они бы там просто долго не прожили и их бы одного за другим банально сожрали (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Это место находится на юго-востоке Марокко и носит название Кем-Кем. Именно сюда для исследований прилетала международная группа ученых во главе с палеонтологом Низаром Ибрагимом из Университета Детройт Мерси и Университета Портсмута в Великобритании.

Исследование было опубликовано в журнале ZooKeys и Портсмутский университет назвал его первым подробным и полностью иллюстрированным отчетом о данном ископаемом месте.

100 миллионов лет назад в меловом периоде этот район имел много рек и кишмя кишел хищниками всех мастей, в том числе одними из самых крупных среди динозавров. Тут бегали как массивные двуногие хищники, так и летали крупные птерозавры. Им всех тут вдоволь хватало пищи.

По словам исследователя Дэвида Мартилла, даже рыба, которой питалась основная часть этих хищников, была огромной, это были всевозможные виды целакантообразных и двоякодышаших рыб, похожих на современных африканских протоптеров.

Группа Ибрагима не только изучала сам Кем-Кем, но и объездила множество музеев мира, в которых хранятся ископаемые останки, найденные здесь и хранящиеся сейчас в раздельных коллекциях.

Работа исследователей рисует яркие картины местности, заполненной крокодилообразными хищниками, голодными двуногими ящерами с акулоподобными зубами и монстроподобной рыбой, которая тоже была в свою очередь хищной и от вида которой любой современный рыболов потерял бы сознание от страха.

Целакантоообразные, живущие в местных реках, были в 4-5 раз крупнее. чем современные целаканты, которые тоже являются крупными рыбами. А еще тут обитала пресноводная акула Онхопристис с огромными и грозными ростральными зубами, похожими на кинжалы.

Среди самых крупных двуногих динозавров тут жили Кархародонтозавры, которые достигали более 8 метров в длину и имели огромные челюсти и Дельтадромеусы, не уступающие кархародонтозаврам и имеющие необычно длинные задние конечности.

В общем это было самое прекрасное место в истории для тех, кто является плотоядным и стоит на вершине пищевой цепочки.