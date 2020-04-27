Человеческое тело не проходило через эволюцию: Уважаемый хирург усомнился в теории Дарвина

27.04.2020, 15:23, Разное

Хирург Джозеф Кун из Медицинского центра Университета Бейлора, штат Техас, еще 8 лет назад опубликовал работу под названием "Критикуя Дарвинизм" ("Dissecting Darwinism") и до сих пор эта работа вызывает множество споров.

В ней Кун подверг сомнению теорию Дарвина о постепенной эволюции, на основании известного медицинского закона "Все или ничего", который описывает реакцию клеток на раздражители.

Согласно этому закону клетка дает ответ раздражителю лишь когда он превысит некоторый порог, и тогда этот ответ будет максимально сильным, но до этого порога клетка не дает никакой реакции на раздражитель.

По словам Куна, этот закон можно применить ко всему человеческому телу, с его взаимосвязанными биохимическими структурами, которые поддерживают и регулируют все части сложного организма.

Согласно его выводу, все основные части этого организма не могут быть созданы поэтапно (эволюционным путем), потому что иначе тело просто не будет функционировать как должно. Все это указывает на то, что человеческое тело в его современном виде, было создано разом, одновременно.

Доктор Кун является уважаемым врачом и специалистом своего дела, он отлично разбирается во всех тонкостях работы человеческого тела, как это настроено и как все функционирует. Именно поэтому его "еретические" выводы так просто не отбросить.

Биохимик Майкл Бихи тоже в свое время называл клеточную реакцию "все или ничего" очень сложной. Удаление даже одной части из этой системы не позволит работать всей системе и это может означать, что вся эта система была изначально построена со всеми этими частями.

Все это удивительным образом склоняется к теории креационизма, то есть к библейской версии происхождения мира, когда Бог разом создал всех живых существ такими, как они есть, в том числе человека, и не подходит под дарвиновскую теорию, когда изменения происходят естественным процессом и поэтапно.

Адам и Ева

В своей работе Кун также процитировал работу другого врача Джеффри Симмонса, который обнаружил и описал 17 систем "все или ничего" в человеческом теле. Одной из них является очень сложная работа сердца, которая зависит от огромного числа факторов – сердце не должно биться слишком быстро или слишком медленно, гемоглобина не должно вырабатываться слишком мало или слишком много и тд и тп. Таким образом все системы, регулирующие нормальную работу сердца и уровень гемоглобина должны быть в теле с самого начала.

Кун пишет, что "практически каждый аспект физиологии человека имеет регуляторные элементы, петли обратной связи и компоненты развития, которые требуют тысяч взаимодействующих генов, ведущих к определенной экспрессии белка". Таким образом "человеческое тело представляет собой нечленимую сложную систему на клеточной и организационной основе".

Эволюция при этом не имеет доказанных объяснений происхождения даже одной нечленимой системы, не говоря уже о взаимосвязанной паутине нечленимых комплексов.

Также Кун подчеркивает, что для превращения одного существа в человека "потребовалось бы что-то гораздо большее, чем то, что можно ожидать от случайной мутации и естественного отбора".