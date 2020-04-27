Путин поддержал ужесточение наказания за сокрытие незаконных рубок лесными пожарами

27.04.2020, 15:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах поддержал идею ужесточить ответственность для тех, кто пытается скрыть с помощью лесных пожаров незаконные рубки.

«Что касается усиления санкций, наказания, ответственности в отношении тех людей, по вине которых возникают пожары, конечно, нужно смотреть за реалиями, но, вы знаете, что постоянное повышение ответственности далеко не всегда ведет к изменению ситуации по существу», – передает слова Путина ТАСС.

Он отметил, что полностью согласен с тем, чтобы ужесточить ответственность для тех, кто устраивает лесные пожары для прикрытия других правонарушений – например, незаконной вырубки леса.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании сообщил Путин, что ведомству нужно около 10 млрд рублей, чтобы довести до нормативной численности количество инспекторов лесоохраны. Кобылкин попросил российского лидера помочь в постепенном выделении этих средств, чтобы довести показатель до нужного уровня к 2024 году.

Президент переадресовал вопрос главе Минфина Антону Силуанову, на что тот ответил, что деньги на обеспечение противопожарной безопасности выделяются таким образом, чтобы больше всего страдающие от природных пожаров регионы получали наибольшее количество бюджетных средств.

«Вы разберитесь между собой, если лесные полномочия передаются в регионы, то надо определять, где наиболее пожароопасная ситуация складывается, и туда направлять дополнительные ресурсы», – сказал президент министрам.

Глава МЧС Евгений Зиничев ранее заявил, что в Сибири и на Дальнем Востоке сложилась критическая ситуация с природными пожарами.