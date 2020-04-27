В Омской области пообещали соблюсти графики ремонта дорог в рамках нацпроекта

27.04.2020, 15:16, Новости дня

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Омской области начался ремонт дорог. Министерство строительства региона гарантировало соблюдение графика ремонта дорог в условиях пандемии.

Отмечается, что большинство контрактов на ремонт дорог в регионе заключили осенью и зимой. Подрядчики успели закупиться всем необходимым для работ и теперь уже приступили к ремонту, заявили в министерстве, информирует «ОмскРегион».

Сейчас подрядные организации согласовывают проекты производства работ и завозят стройматериалы на свои рабочие площадки. Так, ООО «Стройсервис» на одном объекте уже приступило к фрезерованию асфальтобетонного покрытия.

Однако из-за пандемии коронавируса службы ремонтируют дороги в новых условиях. Заблаговременная контрактация и закупка необходимых материалов и техники для ремонтных работ позволит подрядным организациям не отставать от графика. Отступлений по установленным срокам нет, отмечает портал.

Подготовку конкурсной документации для торгов на определение подрядчиков специалисты управления дорожного хозяйства Омской области начали осенью прошлого года. В итоге в декабре казенное учреждение заключило три госконтракта на ремонт четырех объектов в 2020 году и двух – в 2021 году. Сразу же после новогодних праздников состоялся электронный аукцион, и было заключено еще семь договоров на ремонт девяти объектов в этом году и восьми – в следующем году.

«Заблаговременная контрактация основной части объектов ремонта позволила подрядным организациям произвести своевременную закупку необходимого количества строительных материалов и техники. Это позволило минимизировать риски нарушения графиков выполнения работ даже в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, а также учреждению значительно раньше подготовить документацию на размещение в единой информационной системе в сфере закупок дополнительных объектов ремонта, в том числе за счет экономии», – отметил вице-губернатор, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев.

На 14 из 18 дорожных объектов, запланированных к ремонту в этом году, контракты уже есть. Еще два договора должны быть заключены к концу мая. Всего по нацпроекту должны отремонтировать 134,2 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Омской области. На эти цели из федерального и регионального бюджетов предусмотрено более 2,9 млрд рублей.

«На всех объектах ремонта будут применены материалы и технологии, внесенные в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, разработанный отраслевым центром компетенции ФАУ «РосДорНИИ», – подчеркнул директор Управления дорожного хозяйства Динар Курманов.