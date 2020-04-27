 

В Черном море найден затопленный немцами в 1941 году теплоход «Армения»

27.04.2020, 15:16, Новости дня

В Черном море на глубине 1,5 тыс. метров найден затопленный немцами в 1941 году теплоход «Армения», на борту которого погибли тысячи человек, сообщило Русское географическое общество (РГО).

Гибель судна считается одной из самых масштабных морских катастроф в истории. На борту теплохода, по разным подсчетам, находилось от 6 до 10 тыс. беженцев, раненых и врачей, передает РИА «Новости». 

«На дне Черного моря найден теплоход «Армения», затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года. Для детального обследования объекта, находящегося в 15 морских милях от берега на глубине 1 500 метров, был применен телеуправляемый необитаемый подводный аппарат отечественного производства серии «РТ», что позволило получить первые видеокадры», – говорится в сообщении.

Уточняется, что «Армению» особенно активно искали последние 20 лет. За это время было исследовано более 300 квадратных км морского дня. Поиски осуществлялись Минобороны России. В исследовании и идентификации судна участвовали специалисты Центра подводных исследований РГО.

Теплоход «Армения» был построен в 1928 году в Ленинграде. Судно на 950 пассажиров было перестроено под санитарный транспорт в Одессе в 1941 году. 7 ноября 1941 года теплоход вышел из порта в Севастополе. Через несколько часов судно атаковала вражеская авиация, в результате чего оно затонуло за четыре минуты. Из всех пассажиров (до 10 тыс. человек) выжили единицы.



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