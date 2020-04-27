Симптом «грязной шеи» может указывать на заболевания

27.04.2020, 15:09, Разное

Являясь индикатором здоровья, кожа часто сигнализирует о необходимости обращения к врачу. «Грязный» её цвет может указывать на наличие многих заболеваний.

Медики утверждают, что, если речь не идет о нарушении правил гигиены, гиперпигментация, или черный акантоз, является поводом для медицинского обследования. Член Российской ассоциации эндокринологов Арюна Дымбрылова отмечает, что данный симптом может быть признаком преддиабетного состояния. Кроме того, неопрятный внешний вид на шее или в области подмышек кожа приобретает при повышении уровня мочевой кислоты, поликистозе яичников и в случае некоторых других заболеваний. Устранив снижение чувствительности тканей организма к действию инсулина, медики тем самым убирают симптом «грязного» цвета, а также возможного выпадения волос.

Дополнил рассказ о кожных проявлениях дерматолог Сергей Казаков информацией о двух видах черного акантоза. При доброкачественное форме, которая чаще всего встречается у детей в период полового созревания, он является признаком ряда эндокринных заболеваний. Однако злокачественный вид сопровождает развитие онкологии некоторых внутренних органов. Чаще всего это рак ЖКТ, но опухоли могут поражать также легкие человека и его репродуктивные органы.