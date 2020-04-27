Чехия заявила о готовности вести переговоры о передаче РФ памятника Коневу

27.04.2020, 15:08, Новости дня

Прага намерена выполнять обязательства, вытекающие из договора с Москвой от 1993 года, и готова к переговорам о перемещении памятника маршалу Ивану Коневу на российскую территорию, сообщил глава чешского МИД Томаш Петршичек.

«С позиции МИД важно, чтобы выполнялись наши обязательства, вытекающие из нашего договора (от 1993 года о дружественных отношениях и сотрудничестве) с РФ, в котором не говорится о том, где (конкретный) памятник должен быть размещен, но предусматривается достойное обращение и охрана памятника от повреждений. Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с РФ о перемещении памятника (маршалу Коневу) на ее территорию, мы открыты для этого», – сказал Петршичек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пражскую газету Hospodarske noviny.

Министр подчеркнул, что данный вопрос будет предметом обсуждения с властями района Прага-6, а также с его коллегами по правительству.

«Российская сторона по данной теме обратилась не в МИД (глава МО РФ Сергей Шойгу написал письмо своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару). Мы находимся в контакте с главой нашего военного ведомства, обсуждаем возможность решение данной проблемы нашим МИД», – сказал Петршичек.

При этом глава МИД напомнил, что власти района Прага-6 предполагают разместить памятник маршалу Коневу в создаваемом Музее памяти 20 века.

В то же время Петршичек заявил, что есть проблемы с чешскими памятниками и в России. «Мы уже длительное время указываем на то, что чешская сторона не нарушает свои обязательства, что мы постоянно заботимся о военных могилах павших воинов Красной Армии. В этом смысле у нас совесть чиста. Можем также указать на то, что точно таким же образом, как поступали муниципальные власти у нас, поступали и муниципальные власти в РФ в отношении памятников чехословацким легионерам. Несмотря на неоднократные попытки, нам так и не удалось разместить такой памятник в Самаре именно потому, что с этим не согласны местные власти», – сказал Петршичек.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу написал письмо главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару, в котором попросил передать Москве снесенный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу. Однако минобороны Чехии «не смогло пойти навстречу» Шойгу.

Тем временем СК возбудил дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично, в самой Праге также осудили перемещение памятника. Позже председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский передал в СК список лиц, ответственных за снос памятника.