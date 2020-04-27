В Петербурге коронавирусом заразились больше 50 сотрудников Мариинской больницы

27.04.2020, 15:07, Разное

В Санкт-Петебурге коронавирусом заразились порядка 50 сотрудников Мариинской больницы. Из них по 17 медикам уже пришли положительные тесты, по остальным подтверждения только ожидаются, рассказала «Фонтанке» и ТАСС пресс-секретарь учреждения.

Предположительно, они заразились от пациента, переведенного из стационара других больниц, у которого не был изначально выявлен коронавирус. Карантин в учреждении не ввели, с 27 апреля больница будет принимать исключительно пациентов с коронавирусом.

«С 00:00 принимает "ковидных" пациентов. Все койки в больнице перепрофилированы под COVID-19. На данный момент все пациенты полностью были переведены в другие стационары, стационар Мариинской больницы был полностью "зачищен"», — добавили в учреждении.

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Всего в Петербурге выявили больше 3 тысяч заражений. Из-за вспышки коронавируса в медучреждениях города на карантин были закрыты два роддома, институт травматологии имени Вредена, клиника СПбГУ, одно из общежитий Первого медуниверситета имени Павлова вместе со всеми студентами, а также отделения в ряде больниц. В Александровской больнице умерли двое врачей; власти Петербурга подтверждали смерть еще четырех медсестер, у которых был диагностирован COVID-19.