Виллем-Александр и Максима поделились новыми семейными портретами в честь Дня короля

27.04.2020, 15:05, Разное

Кто бы мог подумать, что один вирус может установить свои правила во всех странах мира одновременно, но современная реальность – именно такова! В этом году отменились все крупные мероприятия – музыкальные и кинофестивали, концерты, скачки Аскот, Бал Института костюма, традиционный парад по случаю дня рождения Елизаветы II, кинопремьеры и многие другое. В Нидерландах сегодня отмечают День короля, но и он пройдет по новым правилам.

В прошлые годы по всей стране проходили масштабные мероприятия: города были украшены оранжевыми флагами, лентами и шарами, а жители в одеждах оранжевого цвета (символический цвет правящей семьи Оранских-Нассау) участвовали в разных активностях. В Гааге организовывали более десятка тематических площадок для различных групп населения, в Амстердаме на главной площади города размещали цирк и гигантское колесо обозрения. И во всем этом принимал участие, конечно же, и сам виновник торжества – король Виллем-Александр с семьей – королевой Максимой и дочерьми. Но в 2020-м все развлечения перешли в онлайн-режим. Несколько минут назад монаршая чета опубликовала на странице в Instagram новые семейные портреты по случаю праздника, а пресс-служба дворца написала:

В этом году День короля мы все будем отмечать дома. И королевская семья – не исключение. Чуть позже король обратится к нации с официальным посланием, которое будет опубликовано на его официальном сайте и в социальных сетях. Также монаршая семья примет участие в различных онлайн-активностях, а в 16.00 по местному времени предлагаем поднять национальный онлайн-тост.

Нидерланды впервые отпраздновали День короля в 2014 году. До этого в стране проводился лишь День королевы, так как с 1885 года престол занимали исключительно женщины. Все изменилось в 2013-м, когда королева Беатрикс отреклась от престола в пользу своего сына, Виллема-Александра. Он стал первым королем за 123-летнюю историю существования государства.

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