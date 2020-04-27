Слушания в Лондоне по делу об экстрадиции Ассанжа в США отложены
27.04.2020, 14:55, Новости дня
Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, запланированные на май, отложены. Такое решение приняла судья в Лондоне, отметив, что введенные из-за коронавируса ограничения не дают провести заседание.
Адвокаты Ассанжа заявили, что они были лишены возможности общаться со своим клиентом из-за жестких мер по борьбе с коронавирусом COVID-19. Адвокаты, представляющие США, согласились с тем, что продолжать процесс пока небезопасно.
Судья Ванесса Барайтсер согласилась, что слушания нельзя проводить, если адвокаты не могут лично появиться в зале суда, и отложила рассмотрение дела до 4 мая, чтобы установить новую дату.
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