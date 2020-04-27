Слушания в Лондоне по делу об экстрадиции Ассанжа в США отложены

27.04.2020, 14:55, Новости дня

Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, запланированные на май, отложены. Такое решение приняла судья в Лондоне, отметив, что введенные из-за коронавируса ограничения не дают провести заседание.

Адвокаты Ассанжа заявили, что они были лишены возможности общаться со своим клиентом из-за жестких мер по борьбе с коронавирусом COVID-19. Адвокаты, представляющие США, согласились с тем, что продолжать процесс пока небезопасно.

Судья Ванесса Барайтсер согласилась, что слушания нельзя проводить, если адвокаты не могут лично появиться в зале суда, и отложила рассмотрение дела до 4 мая, чтобы установить новую дату.