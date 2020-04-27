Мексика в борьбе с коронавирусом выселила мигрантов из официальных центров

27.04.2020, 14:55, Новости дня

МЕХИКО – Власти Мексики за последние пять недель практически полностью освободили правительственные центры для содержания мигрантов, чтобы сдержать распространение коронавируса. Большинство мигрантов были возвращены в страны происхождения, свидетельствуют официальные данные, опубликованные в воскресенье.

В заявлении Национального института по проблемам миграции говорится, что в соответствии с рекомендациями в области здравоохранения и безопасности, власти удаляют мигрантов из 65 центров, где в марте содержались 3759 человек.

За прошедшие недели Мексика вернула 3653 мигранта в Гватемалу, Гондурас и Сальвадор автомобильным и воздушным транспортом, после чего в центрах осталось только 106 человек.

Институт отметил, что общая вместимость центров и приютов, находящихся в его ведении, составляет 8524 человека.

Эксперт по проблемам миграции из Государственного университета Сан-Диего Виктор Кларк Альфаро заявил, что это объявление сообразуется с готовностью правительства Мексики держать под контролем число мигрантов под давлением президента США Дональда Трампа.

«Сегодня политика Мексики – это сдерживание и депортации», – заявил он.

Десятки других приютов по всей стране, которые находятся в ведении религиозных и неправительственных организаций, продолжают укрывать мигрантов.

В центрах Национального института по проблемам миграции остались мигранты, ожидающие результатов рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища или судебных слушаний, а также лица, которые ранее просили разрешения остаться, сообщил представитель миграционных властей.

Подавляющее большинство высланных из страны – это мигранты, задержанные властями за нелегальное нахождение в Мексике, сообщил чиновник, выступавший на условиях анонимности.

Некоторые больше не хотят оставаться в центрах из-за риска заражения коронавирусом, добавил чиновник.

Большинство мигрантов, проезжающих через Мексику, чтобы добраться до границы с США, являются выходцами из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

Более 80 мигрантов из Гватемалы, депортированных на родину из США, оказались заражены коронавирусом.