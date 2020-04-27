 

В четырех регионах России вводится обязательное ношение масок. В трех областях – пропускной режим

27.04.2020, 14:54, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuОбязательный масочный режим вводится в России как минимум в четырех регионах – чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. 

С 27 апреля во Владимирской области без средств индивидуальной защиты нельзя будет посещать магазины, аптеки, общественные места, вокзалы. Без масок также запрещено пользоваться всеми видами общественного транспорта и такси. 

В Якутии с 28 апреля запрещается находиться без масок в общественных местах нескольких районов и населенных пунктов.

“С 28 апреля в Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, Мирнинском, Алданском и Нерюнгринском районах вводится “масочный режим” в общественных местах и в общественном транспорте”, – сообщили в оперативном штабе республики.

С 1 мая в Свердловской области станет обязательным ношение масок в закрытых пространствах, включая общественный транспорт и магазины, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Власти Новосибирской области также заявили о введении обязательного режима ношения масок при посещении магазинов и других объектов с возможным скоплением людей и при пользовании общественным транспортом. 

В нескольких центральных регионах России из-за коронавируса власти вводят также ограничения на передвижения.

В Липецкой, Ярославской и Рязанской областях введут пропускной режим с QR-кодами для выхода из дома по образцу того, что уже действует в Москве или Татарстане. Отмечается, что в Липецкой области пропуск нужно будет получать тем, кто захочет выйти на прогулку с детьми или в одиночку позаниматься спортом, но не дальше 300 метров от дома.

Также масочный режим вводится на территориии Севастополя в аннексированном Крыму, сообщил 27 апреля временно исполняющий обязанности главы города Михаил Развожаев. 

“Сегодня в указ губернатора будет добавлено, что масочный режим вводится при посещении магазинов, общественного транспорта и так далее. Какие бы меры мы не принимали с учетом сохраняющегося приезда граждан из неблагополучных по эпидситуации регионов, этого недостаточно. Мы видим, что режим нарушается. Поэтому обязательно вводим масочный режим в местах массового пребывания людей. В тех предприятиях, которые откроем с 1 мая масочный режим обязателен по требованию Роспотребнадзора”, – сказал Развожаев. 

 

Во Владимирской области стационарные организации социального обслуживания объявили о переходе на закрытый режим работы со сменой работников раз в две недели.

В Тамбовской области все те, кто приехал из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, должны будут сообщить о своем прибытии местным властям и самоизолироваться на 14 дней дома.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом за 27 апереля, в России диагноз “COVID-19” подтвержден у 87 147 человек в 85 регионах. Прирост за последние сутки составил 6198 новых случаев. 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Россияне вдвое сократили расходы во время нерабочей недели

11.04 / Календарь: 11 апреля – Произошло вооруженное восстание узников концлагеря Бухенвальд

24.04 / Трамп подписал закон о помощи малому бизнесу и медучреждениям

23.04 / Oppo анонсирует новый смартфон Reno 3A с четверной камерой и AMOLED-экраном

06.04 / Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за рубежа

09.04 / Кремль оценил вероятность отмены приглашений на празднование 9 Мая

26.04 / Назван неисправимый недостаток американского истребителя F-35

02.04 / Коронавирус может распространяться на восемь метров?

21.04 / В «Лукойле» оценили ситуацию с российской нефтью Urals

29.03 / По факту убийству семьи из четырех человек в Якутске завели дело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска