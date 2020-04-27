В четырех регионах России вводится обязательное ношение масок. В трех областях – пропускной режим

27.04.2020, 14:54, Новости дня

Обязательный масочный режим вводится в России как минимум в четырех регионах – чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

С 27 апреля во Владимирской области без средств индивидуальной защиты нельзя будет посещать магазины, аптеки, общественные места, вокзалы. Без масок также запрещено пользоваться всеми видами общественного транспорта и такси.

В Якутии с 28 апреля запрещается находиться без масок в общественных местах нескольких районов и населенных пунктов.

“С 28 апреля в Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, Мирнинском, Алданском и Нерюнгринском районах вводится “масочный режим” в общественных местах и в общественном транспорте”, – сообщили в оперативном штабе республики.

С 1 мая в Свердловской области станет обязательным ношение масок в закрытых пространствах, включая общественный транспорт и магазины, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Власти Новосибирской области также заявили о введении обязательного режима ношения масок при посещении магазинов и других объектов с возможным скоплением людей и при пользовании общественным транспортом.

В нескольких центральных регионах России из-за коронавируса власти вводят также ограничения на передвижения.

В Липецкой, Ярославской и Рязанской областях введут пропускной режим с QR-кодами для выхода из дома по образцу того, что уже действует в Москве или Татарстане. Отмечается, что в Липецкой области пропуск нужно будет получать тем, кто захочет выйти на прогулку с детьми или в одиночку позаниматься спортом, но не дальше 300 метров от дома.

Также масочный режим вводится на территориии Севастополя в аннексированном Крыму, сообщил 27 апреля временно исполняющий обязанности главы города Михаил Развожаев.

“Сегодня в указ губернатора будет добавлено, что масочный режим вводится при посещении магазинов, общественного транспорта и так далее. Какие бы меры мы не принимали с учетом сохраняющегося приезда граждан из неблагополучных по эпидситуации регионов, этого недостаточно. Мы видим, что режим нарушается. Поэтому обязательно вводим масочный режим в местах массового пребывания людей. В тех предприятиях, которые откроем с 1 мая масочный режим обязателен по требованию Роспотребнадзора”, – сказал Развожаев.

Во Владимирской области стационарные организации социального обслуживания объявили о переходе на закрытый режим работы со сменой работников раз в две недели.

В Тамбовской области все те, кто приехал из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, должны будут сообщить о своем прибытии местным властям и самоизолироваться на 14 дней дома.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом за 27 апереля, в России диагноз “COVID-19” подтвержден у 87 147 человек в 85 регионах. Прирост за последние сутки составил 6198 новых случаев.