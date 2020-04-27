В Туркменистане бюджетницам запретили красить волосы, наращивать ресницы и делать маникюр

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27.04.2020, 14:54, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuДля чиновниц и работниц бюджетных учреждений Ашхабада ввели ограничения на внешний вид, сообщает туркменская служба Радио Свобода/Радио Азатлык. 

Бюджетницам, в том числе преподавательницам школ и вузов, запретили обесцвечивать волосы, носить накладные ресницы, делать татуаж бровей, маникюр и педикюр. 

Также женщинам запретили носить на работу “широкие воротники, богато украшенные национальными узорами”. По мнению властей, им лучше носить “узкие, простые и скромные” воротники. 

Как сообщают СМИ, вначале запреты коснулись лишь госучреждений Геоктепинского этрапа (района), но вскоре такие требования стали предъявлять и в других регионах страны, в том числе в школах Ашхабада. 

“На собраниях [в школах] не дают внятных объяснений причин новых запретов. Но граждане, обсуждая это между собой, говорят об очередной попытке властей одеть женщин одинаково, в соответствии с их требованиями, объясняя это национальными традициями. С другой стороны, по мнению женщин, власти таким образом хотят оказать давление на сферу косметических услуг, цены на которые в последнее время очень выросли”, – рассказал источник Радио Азатлык.

Власти Туркменистана не первый раз пытаются повлиять на внешний вид женщин страны. В 2018 году журналисты сообщали о штрафах из-за нарушения запретов на окрашенные волосы, яркий макияж и маникюр. Тогда же женщин обязали носить длинные, до пола, платья, которые не облегают тело. 

Летом 2019 года стало известно об ограничении работы салонов красоты, парикмахерских и массажных салонов в Ашхабаде. Многие заведения закрылись, а мастера перешли на “домашний” режим работы. 

Мужчин республики также коснулись требования властей к внешнему виду. В феврале 2020 года в Лебапском регионе Туркменистана всем бюджетникам запретили красить седые волосы. Это объяснялось тем, что президент страны Гурбангулы Бердымухамедов тоже перестал это делать и уже два года появляется на публике с естественной, незакрашенной сединой.

 



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