 

ГП выступила против включения букмекерских контор в список системообразующих предприятий

27.04.2020, 14:53, Новости дня

Генеральная прокуратура РФ предложила внести изменения в порядок формирования перечня системообразующих предприятий, букмекерские конторы вносить в этот список недопустимо, информирует пресс-служба ведомства.

«Минэкономразвития РФ указано на необходимость разработки новых критериев, в частности, указано на недопустимость включения букмекерских контор в названный перечень», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Обновленные критерии позволяют претендовать на включение в данный перечень градообразующим предприятиям; организациям, обеспечивающим информационную безопасность в сети «Интернет» и транспортную доступность удаленных территорий; юридическим лицам, осуществляющим эксплуатацию критически важной инфраструктуры, и другим», – пояснили в Генпрокуратуре.

Ведомство подчеркивает, что игорная деятельность к числу подобных предприятий не относится.

Напомним, Генпрокуратура поручила установить, как букмекерские компании попали в список системообразующих предприятий.

Ранее президент Владимир Путин определил российские компании, которым власти в связи с кризисом из-за коронавируса должны помогать в первую очередь. Также глава государства заявил, что нельзя останавливать экономику и работу системообразующих предприятий страны.



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