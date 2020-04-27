Ученые из Германии нашли в геноме герпеса сотни новых генов

27.04.2020, 14:53, Разное

Полная расшифровка ДНК вируса герпеса продемонстрировала, что эксперты недооценили численность его генов. Их количество близко не к восьми десяткам, а к трем сотням, рассказали ученые.

По словам научных сотрудников Вюрцбургского университета, теперь им известно, что геном герпеса действует сложным образом. Прежде некоторые исследователи говорили о том, что существуют сотни ранее неизвестных вариаций «чтения» ДНК вируса и новых генов, но их еще не изучали должным образом. Специалистам из Германии удалось подготовить первую аннотированную версию генома.

К настоящему моменту ученым пока не удалось создать вакцину против герпеса, в связи с чем человек остается зараженным инфекцией в течение всей жизни. Ученые Вюрцбургского университета активно работали в данном направлении, расшифровав и проанализировав геном подвида HHV1, после чего сопоставили его со множеством иных таких же геномов. Такой результат помог им выявить 200 неизвестных геномов, принимающих участие в заражении клеток и их ликвидации. В процессе последующей научной работы специалисты проверили их существование в опытах на разных клетках. Некоторые экземпляры, как оказалось, играют важную роль в создании оболочки вируса и компонентах, связанных прямо с умением герпеса проникать в клетки и скрываться от иммунитета.