Найдена связь между обонянием и лишним весом

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27.04.2020, 14:53, Новости дня

Исследователи обнаружили взаимосвязь обоняния и процесса обмена веществ в организме, результаты их работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Человеческий нос имеет 450 типов обонятельных рецепторов и может различать несколько триллионов запахов, отмечают эксперты. Ученые провели опыты на круглых червях, у которых есть три пары обонятельных рецепторов. Эксперимент показал, что от определенного запаха какая-то из нервных клеток тормозит или возбуждается, а некоторые из этих нейронов активизируются и способствуют либо набору веса, либо сжиганию жира, информирует «Царьград».

Ученые определили те запахи, которые активизируют нервные клетки, отвечающие за обмен жиров. Этот процесс, по их словам, запускает нейропептид FLP-1.

Исследователи выяснили, что начинается воздействие на гены, отвечающие за обмен жиров. При этом организм потреблял одинаковое количество калорий, однако на то, как в нем накапливался жир, влиял запах. При воздействии одного запаха жира накапливалось больше, при воздействии другого – меньше.

Диетологи рассказали, как быстро сжечь жир и нарастить мышцы. 



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