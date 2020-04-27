 

Глава МЧС заявил о критической ситуации с пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке

27.04.2020, 14:48, Новости дня

В Сибири и на Дальнем Востоке сложилась критическая ситуация с природными пожарами, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

«В настоящее время критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае – в 3 раза. В Амурской области количество очагов возросло в 1,5 раза», – передает слова Зиничева ТАСС.

Он уточнил, что большое число пожаров фиксируется в зоне экономической деятельности человека. По его словам, их основной причиной являются «неконтролируемые сельхозпалы».

Ранее глава Рослесхоза Сергей Аноприенко заявил, что в Забайкалье, Бурятии, Иркутской области, Хакасии и Красноярском крае складывается наиболее сложная ситуация с лесными пожарами.

Президент РФ Владимир Путин, между тем, заявлял, что все усилия сейчас сосредоточены на борьбе с коронавирусом, но это не должно ослаблять внимание к таким угрозам, как паводки и пожары.



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